Elche cancela el concierto de Beret en NITS de Festa tras la detención del artista

Cartel - AYUNTAMIENTO ELCHE

ALICANTE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha suspendido el concierto del artista Beret, previsto para el 10 de agosto en NITS de Festa, tras la detención del cantante por una supuesta agresión sexual.

"Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto", ha explicado el consistorio, quien ha señalado que "ya está trabajando con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

En concreto, el cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una supuesta agresión sexual.

Según han confirmado fuentes cercanas al caso a Europa Press, el artista, que el pasado sábado actuó en la vigilia celebrada en la Plaza de Lima en Madrid a la espera del Papa León XIV, se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.