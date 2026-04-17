Elche inicia la recuperación y musealización de los Baños Árabes junto al Mercado Central

Baños Árabes junto al Mercado Central de Elche - AYUNTAMIENTO DE ELCHE

ALICANTE, 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Elche (Alicante) ha indicado que ya ha recibido la autorización de la Conselleria de Cultura para iniciar la recuperación y musealización de los Baños Árabes junto al Mercado Central.

El edil de Estrategia Municipal, Francisco Soler, ha señalado que el pasado 1 de abril se dio luz verde al proyecto de intervención arquitectónica, arqueológica del proyecto de restauración, protección y puesta en valor del complejo, junto al proyecto de musealización.

Soler ha indicado que esta semana la empresa adjudicataria de las obras del Mercado Central ha comenzado a intervenir en los Baños Árabes con el desmontaje del techado y de la crujía de la Plaza de Dalt, ya que el proyecto de rehabilitación incorpora el retranqueo de la fachada. De esta forma, se ha ampliado el vallado perimetral en todo el entorno.

Los trabajos continuarán con el resto de excavaciones arqueológicas en el exterior del Mercado Central después del desmontaje de la crujía, a la vez que se llevan a cabo los trabajos en el interior, detalla el Ayuntamiento de Elche en un comunicado.

Según ha manifestado el concejal de Estrategia Municipal, "esto es un paso importante para que el nuevo Mercado Central sea una realidad en diciembre de este año".