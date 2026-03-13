El elefante Malik del Bioparc cumple dos años con una "fiesta por todo lo alto" y una tarta enorme

BIOPARC Valencia celebra "a lo grande" los dos años del elefante Malik - BIOPARC

VALÈNCIA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El elefante Malik, que vive en el Bioparc de València, cumple dos años y el equipo de cuidado animal ha preparado una "fiesta por todo lo alto", con una llamativa decoración y una enorme tarta para conmemorar el aniversario del "chiquitín" de la manada formada por ocho paquidermos.

Malik es "un símbolo para la salvación del elefante africano de sabana" (Loxodonta africana) ya que es la segunda cría nacida en el parque, ha destacado el Bioparc en un comunicado. La primera fue su hermana Makena, de tres años, de la que es inseparable.

Los vistosos elementos con los que se ha adornado el recinto y, especialmente, el pastel gigante, han sorprendido a los 'peques', pero han sido igualmente sugerentes para todo el grupo. La colorida torta estaba formada por una estructura de cañas y bambús y coronada con varios niveles que contenían variedad de lechugas como las de hojas de roble, tomates, calabacines, pepinos, apios, puerros, zanahorias y calabazas.

Los elefantes han saboreado el manjar y se ha podido comprobar su habilidad y distintos gustos al observar cómo seleccionaban sus chuches favoritas con la precisión y fuerza de sus trompas. "Estas acciones se enmarcan en la técnica de enriquecimiento ambiental para aportar el máximo bienestar a los animales", ha asegurado el parque.

En esta ocasión se ha decidido adelantar un día el evento (la fecha de cumpleaños es el 14 de marzo) para coincidir con la última jornada lectiva y visitas escolares antes de las Fallas.

UN "ELEFANTITO" QUE YA NO ES TAN PEQUEÑO

El "elefantito" ya no es tan pequeño, pues Malik roza la media tonelada. Una vez a la semana, el personal especializado lo pesa para seguir bien de cerca su desarrollo y la báscula ha marcado 495 kg, lo que se traduce en una evolución muy favorable. Además, le están empezando a salir los colmillos.

En cuanto a su dieta, se alimenta de "todo lo que encuentra" por el recinto que recrea un bosque de baobabs, ya sea heno, alfalfa, verduras, frutas o ramas, así como de otros comestibles ofrecidos en las actividades que se van realizando.

"Sigue igual de atrevido y no tiene miedo a nada y su carácter es muy sociable con las hembras y, sobre todo, con el único macho de la manada, el impresionante Tooth", ha explicado Bioparc.

EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

El nacimiento de Malik supuso "un nuevo hito en el importante papel de Bioparc y la Fundación en el programa europeo de preservación de esta emblemática especie catalogada en peligro de extinción por la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)", ha resaltado el parque.

Han desaparecido el 95 por ciento de elefantes en el último siglo, por lo que el objetivo es trabajar conjuntamente para garantizar la supervivencia a través de la cría controlada científicamente que consiga establecer una población "de reserva" genéticamente viable.