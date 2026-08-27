La ESA elige a PLD Space para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos

ALICANTE 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

PLD Space, empresa internacional de transporte espacial con sede en Elche (Alicante), ha sido seleccionada por la Agencia Espacial Europea (ESA) en el marco del European Launcher Challenge (ELC), una iniciativa estratégica destinada a reforzar las capacidades europeas de "acceso autónomo, competitivo y resiliente al espacio", para desarrollar la próxima generación de lanzadores privados europeos.

La selección de PLD Space por parte de la ESA supone un "importante respaldo" a la hoja de ruta tecnológica de la compañía, a su "capacidad de ejecución" y al papel que desempeñará dentro del futuro ecosistema europeo de lanzadores, según ha indicado la entidad en un comunicado.

Además, refuerza el papel de la compañía como "proveedor europeo de servicios de lanzamiento", con el desarrollo de las tecnologías y las capacidades industriales "necesarias" para garantizar un acceso "fiable y soberano" al espacio.

El contrato adjudicado, con un valor total de 158,9 millones de euros, contempla los componentes A y B del ELC. El primero busca impulsar "la consolidación del servicio comercial de lanzamiento orbital de la compañía y el incremento progresivo de su cadencia de lanzamientos hasta 2030", con el fin de dar respuesta al "creciente interés comercial" por Miura 5 en los mercados internacionales.

El componente B, centrado en "la mejora de la capacidad orbital", pretende respaldar "el desarrollo de nuevas prestaciones para Miura 5", destinadas a atender misiones institucionales y comerciales que requieran "una mayor capacidad de carga útil y alcance orbital", así como a incorporar "capacidades de aterrizaje propulsivo como paso hacia la reutilización".

"PASO ESTRATÉGICO"

El desarrollo de capacidades orbitales mejoradas para Miura 5 forma parte de la hoja de ruta tecnológica de PLD Space y constituye un paso estratégico hacia Miura Next, la futura familia de lanzadores pesados de la compañía.

Asimismo, los principales subsistemas y mejoras desarrollados en el marco del programa 'Upgraded Orbital Capacity' son concebidos para ser directamente transferibles a las futuras generaciones de lanzadores, lo que permite acelerar "el desarrollo de nuevas capacidades de lanzamiento", reducir "el riesgo tecnológico" y maximizar "el retorno de las inversiones en tecnología".

En este contexto, el presidente ejecutivo de la empresa, Ezequiel Sánchez, ha señalado que la selección de PLD Space por parte de la ESA confirma "la madurez de la hoja de ruta" de la entidad, que se centra, de acuerdo con el directivo, en "una capacidad europea de lanzamiento concebida para crecer con una ambición sólida", basada en "una tecnología, una industria y una capacidad de ejecución" bajo su propio "control".

"Para PLD Space, este contrato no es un hito aislado. Forma parte de un camino de ejecución disciplinado: desde demostrar nuestra tecnología con Miura 1 hasta validar nuestra capacidad orbital con Miura 5, ampliar sus prestaciones y avanzar hacia la reutilización y, finalmente, transferir esas tecnologías críticas a Miura Next. Así es como Europa construye un acceso soberano al espacio, con ambición, pero también con capacidad de ejecución", ha sostenido Sánchez.

MODELO INDUSTRIAL

Por otra parte, la entidad ha subrayado que la selección refuerza el modelo industrial de PLD Space, basado en "la integración vertical, el desarrollo de tecnologías robustas y una metodología de validación 'test-like-you-fly', que replica en tierra las condiciones reales de vuelo".

Con este contrato, PLD Space busca consolidar su posición como "una de las principales compañías espaciales privadas de Europa" y avanzar en su misión de proporcionar "capacidades de lanzamiento soberanas, resilientes y competitivas para Europa durante las próximas décadas".