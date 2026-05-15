Elise Frank y Jessie Lee & The Alchemist, entre los artistas participantes en el Benicàssim Blues Festival 2026

Presentación del Benicàssim Blues Festival 2026 - AYUNTAMIENTO DE BENICÀSSIM

CASTELLÓ 15 May. (EUROPA PRESS) - -

El Ayuntamiento de Benicàssim ha presentado oficialmente el Benicàssim Blues Festival 2026, que se celebrará del 29 al 31 de mayo, en el que se darán cita, entre otros, Elise Frank, Jessie Lee & The Alchemists, Sweet Marta & The Blues Shakers o Les Greene & The Pickin' Boppers, junto a artistas emergentes de gran proyección como Paul Val.

La alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, ha destacado que este festival es un ejemplo de cómo la cultura puede transformar el territorio, generar identidad y proyectar Benicàssim más allá de sus fronteras. "No solo representa una propuesta musical de primer nivel, sino también una herramienta clave para la dinamización económica, la proyección turística y la vertebración cultural de la ciudad", ha dicho.

"El Benicàssim Blues Festival forma parte de una estrategia global de impulso a la cultura como motor de desarrollo sostenible, contribuyendo a la desestacionalización turística y a la generación de oportunidades", ha señalado la concejal responsable del área de Turismo, Elena Llobell.

El cartel de esta edición reúne a destacados artistas nacionales e internacionales del blues y géneros afines, con propuestas que abarcan desde el sonido más tradicional hasta las nuevas tendencias del blues contemporáneo. Entre ellos destacan nombres como Elise Frank, Jessie Lee & The Alchemists, Sweet Marta & The Blues Shakers o Les Greene & The Pickin' Boppers, junto a artistas emergentes de gran proyección como Paul Val.

Asimismo, el festival pone en valor el talento nacional con propuestas como Lust'n'Found junto a Joan Pau Cumellas o SirJo Cocchi & Balta Bordoy, recientes ganadores del European Blues Challenge 2025, reforzando el posicionamiento de España en el circuito internacional del blues.

DISTINTOS ESPACIOS

La programación se desarrollará en distintos espacios emblemáticos de Benicàssim, como la Plaza de Los Dolores, el Parking Bulevar, la plaza Constitución y la Playa Torre de Sant Vicent, integrando la música en el entorno urbano y litoral.

El evento municipal en torno a la música blues incluye también actividades dirigidas al público familiar, como la sesión infantil con DJ Paco Dolor, así como propuestas singulares como el concierto de clausura 'Elvis Plays The Blues', que revisa la influencia del blues en la obra de Elvis Presley y que se celebrará en la playa de la Torre Sant Vicent.

Además, el festival refuerza este año su vertiente formativa con la masterclass de armónica impartida por Joan Pau Cumellas, una de las figuras más reconocidas del panorama europeo de este instrumento. La sesión, dirigida tanto a personas que se inician como a músicos con conocimientos básicos, ofrecerá herramientas para enriquecer el lenguaje de la armónica blues a través de nuevos fraseos, escalas, arpegios y técnicas avanzadas de improvisación.

Cumellas, con una trayectoria internacional consolidada y más de 90 grabaciones publicadas, ha actuado en los principales festivales de Europa y es un destacado divulgador de la armónica, además de representante en España de la emblemática marca Hohner. Los asistentes podrán participar activamente llevando armónicas en tonalidades C y A para seguir los ejemplos prácticos de la sesión.