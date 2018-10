Eloy Moreno anima a abrir más las ojos en 'Invisible': "La indiferencia es una forma de violencia"

Publicado 14/02/2018 19:01:11 CET

El escritor castellonense Eloy Moreno anima a abrir más los ojos en su nueva novela, 'Invisible' (Nube de tinta), y advierte que "la indiferencia es una forma de violencia", puesto que no hacer nada puede contribuir a perpetuar situaciones injustas y dolorosas.

El autor de éxitos como 'El bolígrafo de gel verde' o 'Lo que encontré bajo el sofá', regresa con una historia en la que por primera vez en su producción novelística asume el reto de recrear a un protagonista infantil. Así, asumiendo la mirada y el lenguaje de un niño, pretende provocar sentimientos que lleguen "aún más adentro de los lectores".

Moreno ha señalado, en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la presentación en València de la obra, que en 'Invisible' se repite el factor sorpresa habitual en sus libros. De hecho, pide no desvelar uno de los temas centrales de la novela para "mantener la magia".

La trama plantea un suceso ocurrido que los niños conocen pero los adultos no, lo que supone un "pequeño puzle" de pistas que hace que durante parte del libro el lector no sabe muy bien lo que está ocurriendo.

La historia se interroga acerca de dos cuestiones: quién no ha deseado alguna vez ser invisible y quién no ha deseado alguna vez dejar de serlo. En este sentido, el autor afirma que lo que más le ha gustado oír de los primeros lectores que han acabado el libro es que "a partir de ahora van a tener los ojos más abiertos".

Eso significa, ha continuado, "ver lo que parece invisible, lo que nosotros hacemos invisible, porque no va conmigo, no me afecta". En este punto, ha alertado de que "la indiferencia es una forma de violencia, hay una violencia activa y otra diferente".

Para reproducir el universo de la infancia y la preadolescencia, el escritor se ha preparado con conversaciones con psicólogos infantiles, que le han ayudado mucho. "Tenemos ideas preconcebidas de lo que piensan los jóvenes y luego te das cuenta de que hay matices", ha apostillado.

"LITERATURA PARA PERSONAS"

Otra de las satisfacciones de Moreno con esta obra es el hecho de que hay padres que, tras leer 'Invisible', la comparten con sus hijos. Es una muestra de "literatura para personas que hace que todos (un niño, los padres, los abuelos...) puedan hablar de la misma novela y hacer que la lectura no sea algo tan aislado".

Además, 'Invisible' va a ser lectura recomendada en algunos institutos, algo que al autor castellonense le ilusiona. Añade que lo que más le interesa no es que los chavales realicen un resumen del libro sino que cuenten "si han sentido algo, que les emocione".

Eloy Moreno se lanzó a la aventura de autopublicar su primera novela, 'El Bolígrafo de gel verde', con la que lleva vendidos más de 200.000

ejemplares en todo el mundo. Obtuvo el Premio Onda Cero Castellón 2011 por el esfuerzo realizado en la difusión de la novela y fue finalista de los Premios de la Crítica Valenciana 2012 en el apartado

de narrativa por la misma obra.

Su segunda novela, 'Lo que encontré bajo el sofá' (2013), volvió a atraer a miles de lectores, muchos de los cuales le acompañan en las rutas que realiza por Toledo reviviendo el argumento del libro.

A principios de 2015 volvió a autoeditar un pequeño proyecto personal, 'Cuentos para entender el mundo', que lleva actualmente 23 ediciones.

Ese mismo año publicó 'El Regalo'.