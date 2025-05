Els quatre detinguts per una presumpta agressió sexual grupal a una jove a València queden en llibertat

VALÈNCIA, 5 May. (EUROPA PRESS) -

Els quatre detinguts acusats d'agredir sexualment en grup una jove prop d'una discoteca de València han quedat en llibertat amb mesures cautelars, segons han informat a Europa Press fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Els fets van tindre lloc diumenge de matinada, quan quatre joves, d'entre 18 i 20 anys, presumptament van agredir sexualment en grup una dona a la platja de la Malva-rosa.

Va ser un amic de la víctima qui va alertar els agents del que acabava d'ocórrer i, com a conseqüència, la Policia Local de València, en col·laboració amb vigilants del metre, van detindre els quatre joves a les 7.30 hores a la parada del tramvia propera a la discoteca Akuarela de València.

Després d'això, els arrestats van ser traslladats a la comissaria de Sapadors del Cos Nacional de Policia, qui es va fer càrrec de les investigacions.

El mateix diumenge a la vesprada els joves van ser posats a la disposició del Jutjat d'Instrucció número 5 de València, el qual es trobava en funcions de guàrdia, i van quedar en llibertat, tal com va requerir la Fiscalia.

No obstant això, el jutjat va imposar als joves mesures cautelars de compareixença periòdica en l'òrgan judicial per a estar localitzats i mentre continua el procediment. Han quedat investigats en una causa oberta per un delicte d'agressió sexual (tocaments), han indicat des del tribunal valencià.