Emergencias actualiza la alerta por tormentas a nivel naranja en interior norte de Valencia e interior sur de Castellón

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat ha ofrecido una nueva actualización de las alertas por fenómenos meteorológicos en la que se eleva la alerta nivel naranja por tormentas en el interior norte de Valencia y el interior sur de Castelló.

Ante esta situación meteorológica, el CCE ha remitido este boletín de alertas a los ayuntamientos y organismos que intervienen en las emergencias y recomienda además a la ciudadanía extremar las precauciones y seguir los consejos de autoprotección, así como prestar atención a la información y actualizaciones que se notifiquen a través de las fuentes oficiales, tal como ha informado la administación autonómica en un comunicado.

Se aconseja así revisar el riesgo meteorológico de los lugares a los que la población prevea desplazarse y conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales. También es importante no intentar nunca cruzar un barranco con agua o una zona con acumulación de agua.

Asimismo, se recuerda la recomendación a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias para que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos con la finalidad de activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas en sus respectivos ámbitos.

Entre otras medidas, se recomienda a los ayuntamientos que adopten medidas de prevención como evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos. Aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas súbitas y arrastrar vehículos y personas.

De igual modo, se destaca la conveniencia de señalizar e impedir el tránsito de vehículos en vados inundables e informar de la situación de riesgo en las zonas de acampada u otros eventos que se desarrollen en su término municipal, así como de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población.

Los consejos de protección civil pueden consultarse en la web del 1·1·2, (www.112cv.gva.es); en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).