Emergencias advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos y recomienda extremas las precauciones

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VALÈNCIA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE), ha advertido de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos entre la noche de este miércoles 11 de noviembre y la jornada del jueves 12 de noviembre, según ha informado en un comunicado.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido una alerta nivel amarillo por vientos en el interior de las tres provincias y el litoral norte de Alicante, con rachas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Además, según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), a partir de las 00.00 horas del jueves 12 de noviembre, el aviso por vientos pasará a nivel naranja en el interior de la provincia de Valencia y en el interior sur de la provincia de Castellón, con rachas de hasta 100 km/h.

Ante esta situación, el secretario autonómico de Emergencias e Interior, Fernando Lasheras, ha pedido a la población que evite desplazamientos innecesarios, especialmente en zonas expuestas o durante los momentos de mayor intensidad del viento.

Asimismo, ha recomendado alejarse de elementos susceptibles de desprenderse o ser proyectados, como ramas, estructuras ligeras o mobiliario urbano, y extremar la precaución en exteriores reduciendo la exposición al viento. Por último, ha insistido en seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y los servicios de emergencia.

Lasheras solicita la "máxima precaución" ante este episodio y se recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población, que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos.

REVISIÓN DE VIVIENDAS

Emergencias recuerda que los días de viento es importante revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros, así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales, asegurar elementos como toldos, persianas y antenas y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

Asimismo, aconseja evitar practicar deportes en el agua, ir a pescar y acercarse a espigones, paseos marítimos o zonas que linden con el mar y, en el caso de tener embarcaciones, asegurarse de que están bien amarradas.

Los municipios tienen a su disposición toda la información para afrontar estas situaciones en la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.