Emergencias advierte de un nuevo temporal de vientos y fenómenos costeros este fin de semana con rachas de 100 km/h

Archivo - Vista de la Playa de la Malvarrosa, en València, un día de viento. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (CCE), advierte de la llegada de un nuevo episodio de fuertes vientos --las rachas podrán alcanzar los 100 km/h-- y fenómenos costeros durante los días de hoy y mañana y recomienda extremar las precauciones en prácticamente toda la Comunitat Valenciana.

En este sentido, el Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido alerta naranja por vientos en el norte e interior sur de Castellón, en la mitad sur de Valencia y en toda la provincia de Alicante, y alerta naranja por fenómenos costeros en todo el litoral de Alicante. Asimismo, ha activado alerta amarilla por vientos en el litoral sur de Castellón y el norte de Valencia. También se ha activado la alerta por fenómenos costeros nivel amarillo en toda la costa de la provincia de Valencia, según ha informado la administración autonómica en un comunicado.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la previsión establece que el episodio fuerte de vientos comience la madrugada del 30 al 31 de enero y se mantenga durante todo el día 31 con rachas que, en algunos puntos, podrían superar los 100 km/hora.

En esta línea el CCE ha establecido riesgo extremo de incendios forestales en el interior de la provincia de Valencia y todo Alicante; y riesgo alto en el resto de la Comunitat Valenciana.

Por este motivo, desde la Conselleria de Emergencias e Interior se solicita la máxima alerta ante la confluencia de diferentes fenómenos meteorológicos adversos, principalmente en las carreteras. En especial, se recomienda a la ciudadanía extremar las precauciones y evitar desplazamientos innecesarios, especialmente a la hora de circular por carretera ante posibles desprendimientos.

Es recomendable también revisar el estado de las viviendas para que no haya cornisas, balcones y fachadas en mal estado que puedan producir caídas de cascotes y escombros. Así como cerrar puertas y ventanas para evitar corrientes de aire que puedan llevar a la rotura y caída de cristales y asegurar elementos como los toldos, persianas y antenas; y retirar macetas, jaulas o cualquier objeto que pueda caer a la calle.

También es aconsejable alejarse de casas viejas o en mal estado y evitar muros y vallas publicitarias. Los parques, avenidas arboladas, postes de luz o torres de alta tensión pueden resultar peligrosos. Por último, hay que evitar acercarse a paseos marítimos o zonas que linden con el mar mientras dure la alerta por fenómenos costeros.

Asimismo, Emergencias recuerda la importancia de repasar los consejos de protección civil dirigidos a la población y que pueden consultarse en la web del 1·1·2, www.112cv.gva.es; en la red social X @GVA112 o a través de la App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Los municipios pueden acceder a la 'Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos'.