Emergencias amplía la alerta amarilla por viento al interior norte de Castellón

Archivo - Un hombre en la playa de la Malvarrosa, mientras hay fuertes rachas de viento, en imagen de archivo. - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha emitido a última hora de la tarde de este martes un nuevo boletín informativo por el que se amplía la alerta amarilla por viento al interior norte de Castellón.

Así lo ha informado '112' Comunitat Valenciana tras publicar un mensaje en redes sociales, recogido por Europa Press.

Ahora, todo el interior de Castellón, de Valencia y el interior norte de Alicante se encuentra en alerta amarilla por viento. Cabe destacar que, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el episodio comenzará este miércoles a las 21 horas.