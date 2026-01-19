Emergencias amplía al litoral norte de Alicante la alerta amarilla por lluvias

Archivo - Imagen de archivo de dos mujeres paseando por la calle bajo la lluvia - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias ha amplíado la alerta amarilla al litoral norte de Alicante a la ya activada en el litoral norte de Castellón y litoral sur de Valencia.

Asimismo, mantiene la alerta por fenómenos costeros: hay decretado nivel naranja en todo el litoral de Valencia y Castellón y litoral norte de Alicante y amarillo en el litoral sur de esta provincia.

En cuanto a las nevadas, Emergencias ha rebajado a nivel amarillo la alerta en el interior norte de Castellón mientras que por vientos está decretado nivel amarillo en el litoral sur de Alicante.