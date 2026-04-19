Emergencias impulsa una campaña para acercar la cultura preventiva y reforzar la autoprotección ante catástrofes. - GVA

VALÈNCIA, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Emergencias e Interior impulsa una campaña itinerante de sensibilización ciudadana, para acercar la cultura preventiva y reforzar la autoprotección ante situaciones de catástrofe de la población de la Comunitat Valenciana.

La campaña está dirigida al conjunto de la ciudadanía y se realizará a través de una unidad móvil con recursos interactivos instalada en un autobús, que recorrerá varios municipios de las tres provincias para acercar la formación en prevención ante desastres y divulgar los recursos públicos de emergencias, incluida la aplicación del 1·1·2, según ha apuntado la Generalitat en un comunicado.

La acción formativa ha sido diseñada por la Dirección General de Innovación en Emergencias con un programa que incluye experiencias prácticas, inmersivas y pautas claras sobre cómo actuar para reducir la vulnerabilidad individual y colectiva ante inundaciones, incendios, accidentes domésticos y otras emergencias.

La campaña se centrará durante cinco días consecutivos en cada uno de los municipios y llegará el 22 de abril a la glorieta Gabriel Miró de Orihuela (Alicante); el 23 a la Plaza Glorieta de Cox (Alicante); el 24 a la Plaza Mayor de Algemesí (Valencia); el 25 a la entrada del parque Secanet por Avenida Diputació en Catarroja (Valencia) y el 26 de abril al Paseo Marítimo, cruce con Camí l'Atall, en Alcossebre (Castellón).

En cada localidad, se celebrarán sesiones por la mañana dirigidas al alumnado de los centros educativos; por la tarde, actividades abiertas al público en espacios que permiten alta concurrencia y, durante el fin de semana, acciones orientadas a maximizar la participación ciudadana.

La tecnología del autobús móvil permite contar con distintos recursos, en formato bilingüe y con lenguaje inclusivo, para interactuar y adaptar los contenidos tanto al público general como a la población infantil y juvenil, las familias o las autoridades locales y personal técnico municipal, de manera que el conjunto de la ciudadanía "mejore su capacidad para anticiparse y actuar correctamente ante una emergencia".

Entre otras prestaciones, la unidad móvil incluye una experiencia inmersiva mediante gafas de realidad virtual centrada en la autoprotección; una pantalla táctil con la aplicación GVA 1·1·2 Avisos destinada a reforzar su conocimiento y uso; actividades lúdicas como el bingo o la oca orientadas a la toma de decisiones ante situaciones críticas y talleres informativos sobre emergencias.

Asimismo, el vehículo dispone de accesos adaptados y de un espacio interior de 50 metros cuadrados que permite celebrar reuniones de trabajo con la corporación municipal, personal técnico o profesionales de protección civil para reforzar la coordinación y la cultura preventiva a nivel territorial.