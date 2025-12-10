Emergencias incorpora tecnología inmersiva para formar a policías locales en el manejo de situaciones de máximo estrés

Emergencias incorpora la tecnología inmersiva para formar a policías locales en prácticas en el manejo de situaciones de máximo estrés - GVA

VALÈNCIA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) ha incorporado en sus planes de formación el uso de tecnología inmersiva para instruir a policías locales de nuevo ingreso en el manejo del estrés ante situaciones de alto riesgo que comportan la utilización de armas de fuego.

La herramienta, que se va a utilizar ya en la formación básica de todas las personas que acceden a la condición de policía local en prácticas, consiste en un simulador táctico policial que replica escenarios hiperrealistas mediante el uso de inteligencia artificial (IA) y que permite efectuar entrenamientos en la asignatura de tiro en entornos totalmente controlados, explica la Conselleria de Emergencias e Interior en un comunicado.

Precisamente este miércoles se ha impartido la formación en el uso de este simulador a los 14 instructores que se encargarán de entrenar, durante los meses de diciembre y enero, a un alumnado compuesto por 173 personas del curso selectivo de la escala básica para el acceso a la categoría de agente de la Policía Local.

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, que ha asistido en la sede del Ivaspe a esta jornada formativa, ha destacado el esfuerzo que está realizando su departamento por "dotar a las policías locales de la Comunitat Valenciana de una formación que responda al estándar de excelencia que requieren quienes están en la primera línea de la seguridad pública".

"Buscamos poner a disposición de los cuerpos de la Policía Local las soluciones tecnológicas más avanzadas, siempre con el propósito de reforzar la efectividad de los entrenamientos policiales del alumnado que realiza las prácticas de tiro", ha señalado el conseller, que ha incidido en el carácter pionero de la incorporación de este tipo de recursos que emplean la realidad virtual.

Como ha explicado el conseller, la inclusión de esta herramienta en el plan de formación del IVASPE "permitirá que los futuros policías locales puedan poner en práctica procedimientos operativos que, de otro modo, no podrían ensayar sin riesgo". Además, según ha destacado, "aprenderán también a controlar el estrés y a adoptar decisiones durante la simulación de situaciones críticas recreadas mediante la reproducción de escenarios altamente reales".

En concreto, el sistema de formación y entrenamiento que se va a utilizar es el que proporciona el desarrollado por la empresa Last Monkey Studio a través de su producto Octopus Tactical Software.