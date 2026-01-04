Emergencias mantiene la alerta amarilla por nevadas en el interior y finaliza la naranja por lluvias en Alicante

Imagen de archivo de transeúntes protegiéndose del frío - María José López - Europa Press

VALÈNCIA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado a última hora de la tarde de este domingo las alertas meteorológicas vigentes en la Comunitat Valenciana, que se mantiene en nivel amarillo por nevadas en todo el interior de la autonomía, según informa el 112 GVA en su cuenta de X.

En la provincia de Alicante ha decretado el fin de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte y se mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral y por nevadas en todo el interior.

En Valencia, ha declarado la finalización de la alerta amarilla por lluvias en el litoral e interior sur y por fenómenos costeros en el litoral sur. Según la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mar gruesa de primeras horas del día en aguas de Valencia y el norte de Alicante ha dejado olas de más de tres metros.

En relación con la alerta por nieve, según Aemet, las zonas del interior de Valencia y del interior norte de Alicante tienen una probabilidad "bastante alta" de que nieve más de 1 mm entre la mañana de mañana y la madrugada del martes y probabilidad de más de 5 mm es más baja, pero en algunos puntos del 40 por ciento.

Los 1 mm y 5 mm de nieve (en agua equivalente) "no se traduce automáticamente en uno o cinco centímetros de espesor de la capa de nieve, porque será nieve húmeda con menos espesor, pero todavía persiste el riesgo de nevadas mañana y la madrugada del martes".

En el observatorio de València en el siglo XXI se ha bajado de cero grados centígrados en siete ocasiones: el 27 de enero de 2005, cuando se llegó a -1,3 grados; al día siguiente, -1,6; el 29 de enero de 2006, -0,6; el 20 de diciembre de 2009, cuando se llegó a -0,3; el 22 de enero de 2011, a -0,2; y los dos dos días siguientes, a -0,2 y -0,4.

De acuerdo con los datos de los que ha informado en su cuenta de X, entre 1940 y 1960, ya con el observatorio de València en el parque de Viveros, la media anual de días de helada era de 4,6, mientras que durante el primer cuarto del siglo XXI la media de días de helada ha descendido a una cada tres años.

Como el aire ártico que comienza a entrar este lunes a la Comunitat Valenciana es muy seco, el cielo irá despejando ya desde la madrugada del martes día 6, con lo que el día de Reyes será "un día con pocas nubes, pero muy frío", según Aemet.