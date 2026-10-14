Emergencias pide a ayuntamientos y organismos máxima atención y seguimiento de avisos ante las lluvias del fin de semana

Archivo - Vecinos de Sagunto durante la crecida del río Palancia a su paso por Sagunto, a 4 de marzo de 2025, en Valencia (España).- Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 14 (EUROPA PRESS)

La Conselleria de Emergencias e Interior, a través del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE) de la Generalitat, ha emitido un aviso especial en el que pide a los municipios y organismos con competencias en la gestión de las emergencias que mantengan la necesaria atención y seguimiento de todos los avisos que se emitan en los próximos días ante el episodio de lluvias previsto por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para este fin de semana.

Emergencias solicita en un comunicado la máxima atención a la información que se vaya facilitando por el Centro de Coordinación de Emergencias con el fin de que ayuntamientos y organismos competentes puedan activar con antelación sus protocolos de actuación y establecer las medidas preventivas que resulten convenientes.

El aviso detalla que, de acuerdo con la información facilitada por Aemet, después de varios días con temperaturas anormalmente altas, "se espera que se produzca un cambio de tiempo significativo de cara al fin de semana", con "un incremento de la inestabilidad que puede producir precipitaciones intensas en el Mediterráneo".

En este sentido, subraya que, según esta información, "la situación más probable es que el episodio de precipitaciones intensas comience el sábado 17 y, para el domingo 18, precisa que "el escenario de mayor probabilidad es que las precipitaciones más significativas se produzcan en litorales y prelitorales mediterráneos", con lluvas intensas "que podrían ser persistentes, haciendo que los acumulados puedan ser relevantes durante el episodio".

El CCE recuerda que los municipios tienen a su disposición la Guía de recomendaciones a los ayuntamientos para la toma de decisiones preventivas ante fenómenos meteorológicos adversos.

Además, recomienda repasar los que consejos y medidas de autoprotección, que pueden consultarse también en la web del 1·1·2, (www.112cv.gva.es); en la red X @GVA112 o a través de la app GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store).

Por ello, el CCE aconseja informarse antes de desplazarse, ya que puede haber cortes de carretera, así como conducir a una velocidad moderada y, si es posible, por vías principales, además de evitar totalmente zonas inundables, como ríos, barrancos, ramblas.

Pide además evitar el estacionamiento de los vehículos en las zonas susceptibles de inundarse, como pueden ser cauces secos, orilla de ríos y barrancos, ya que, aunque no haya precipitaciones en ese lugar, pueden darse avenidas.

"ESTAR PENDIENTE"

Por su parte, el conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, en declaraciones a los medios en Almoradí (Alicante), durante la clausura de la Jornada de Concienciación ante el Riesgo Sísmico, ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para "estar pendiente" a los canales oficiales de información y ha instado a la sociedad a tomar "todas las medidas de autoprotección" de cara al episodio de lluvias.

El conseller ha subrayado que todas las administraciones "tenemos que coordinarnos, colaborar y transmitir la información a toda la ciudadanía para que pueda actuar de la mejor manera posible". "Creo que la concienciación que tiene la ciudadanía cada día también es mayor, que es importante. Pero, ante nuevos fenómenos, tenemos todos que colaborar", ha apostillado Valderrama.