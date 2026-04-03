Emergencias pide colaboración ciudadana en Semana Santa y Pascua para evitar incendios forestales

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VALÈNCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha recomendado extremar las precauciones durante estos días de Semana Santa y Pascua con el fin de evitar incendios forestales y ha pedido la máxima colaboración de la ciudadanía para minimizar riesgos y atajar los posibles conatos que se produzcan.

Ante la gran afluencia de público que se espera para estos días en las zonas naturales, Valderrama ha recordado que "cualquier actividad que requiera la utilización de fuego en terreno forestal entraña un riesgo y es susceptible de provocar un incendio", recoge la Generalitat en un comunicado.

Por este motivo, el conseller ha destacado la importancia de respetar las restricciones que se establezcan diariamente en función del nivel de riesgos previstos en el Previfoc (se puede consultar en la 'app' GVA 112 Avisos), así como las que ya han entrado en vigor de forma general con la puesta en marcha del dispositivo extraordinario de prevención y extinción de incendios para Semana Santa y Pascua.

El titular de Emergencias ha manifestado que resulta siempre necesario consultar el nivel de riesgo de incendios forestales antes de acudir a un terreno forestal, ya que, como ha recordado, con el nivel de preemergencia 3 (extremo) quedará prohibido hacer cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas habilitadas para ello, que quedarán clausuradas.

Por otro lado, las quemas agrícolas en terreno forestal o a menos de 500 metros de este tipo de zonas han quedado prohibidas del 2 al 13 de abril. También se han suspendido para este periodo las autorizaciones de los planes locales de quemas.

En caso de avistar una columna de humo o un fuego, es primordial llamar inmediatamente al 1·1·2 y proporcionar toda la información posible, ya que una detección rápida del incendio incipiente es clave para la extinción inmediata del mismo.

MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Además, el Centro de Coordinación de Emergencias recuerda algunas de las medidas que deben adoptarse en caso de incendio forestal tanto en casa como en el coche o andando por una zona forestal. Si el fuego impide la huida de casa es recomendable cerrar puertas, ventanas y persianas y descolgar las cortinas, desconectar cualquier suministro de combustibles y prestar máxima atención a las recomendaciones de las autoridades.

Si el fuego rodea el coche, no se debe conducir a ciegas atravesando el humo denso y, cuando las circunstancias obliguen a estacionarlo, se recomienda buscar un sitio donde el suelo esté limpio de vegetación y detener el motor, así como cerrar las ventanillas y puntos de ventilación y echarse al suelo del habitáculo. Si se debe salir, es importante procurar que la mayor parte de la piel esté cubierta.

Si se está caminando por el monte y hay un incendio en las proximidades, se recomienda alejarse e intentar pasar a una zona ya quemada por los laterales y no correr ladera arriba, a menos que se sepa que existe un lugar seguro.

En cualquier caso, se recomienda a la ciudadanía informarse a través de los cauces oficiales, como la web del 1·1·2 (www.112cv.gva.es) o el perfil oficial @GVA112 en la red social X o a través de la 'app' GVA 112 Avisos (disponible en Google Play y App Store). En esta aplicación y en la web se pueden consultar todos los consejos dirigidos a la población.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales para este 3 de abril es extremo (rojo) en el litoral y el interior norte de Castellón; alto (naranja) en el interior sur de Castellón y el interior de Valencia; bajo-medio (verde) en el resto de la Comunitat Valenciana.