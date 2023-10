eMobility Expo 2024 reunirá en València las propuestas más innovadoras para impulsar el futuro de la movilidad

VALÈNCIA, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

eMobility Expo World Congress vuelve a València del 13 al 15 de febrero de 2024 para impulsar la transformación del sector del transporte de personas y mercancías hacia una movilidad más sostenible, según ha informado la organización en un comunicado.

Bajo el lema 'We are the future of eMobility', el evento reunirá a todos los stakeholders de la movilidad integral y el sector energético para definir la movilidad del futuro: más autónoma, electrificada, eficiente, sostenible, inteligente, conectada y segura.

Las mismas fuentes han apuntado que el sector de la movilidad y el energético se encuentran en "plena transformación y en una nueva era de innovación", empujados por las iniciativas de la Unión Europea para conseguir un continente neutral climáticamente en termino de emisiones de carbono procedentes de combustibles fósiles. De hecho, más del 15% de los fondos NextGeneration van dirigidos a conseguir una industria de la movilidad más sostenible con el objetivo de convertir a Europa en la locomotora que impulse el cambio de modelo definitivo para 2035.

"Conseguir estos objetivos de sostenibilidad requiere de un esfuerzo colectivo, tanto del sector público como del sector privado. Es por ello que eMobility Expo se configura como la mayor plataforma de negocios integrada y multiespecialista de la industria de la movilidad en Europa", ha destacado Jesús Haro, Event Manager de eMobility Expo World Congress.

La nueva edición de eMobility Expo reunirá a más de 6.000 profesionales directivos de la industria de la movilidad en busca de socio tecnológico y de las últimas innovaciones que presentarán más de 200 firmas expositoras de sectores como el de la automoción, el logístico, energético, transporte marítimo, aéreo, ferroviario, autobuses, movilidad urbana y micromovilidad, así como todos los servicios y tecnologías referentes a las ciudades inteligentes y conectadas.

El evento acogerá un año más el congreso eMobility World Congress, en el que más de 375 expertos y expertas internacionales compartirán las claves para implementar nuevos modelos de negocio y presentarán las tendencias tecnológicas y sostenibles más punteras en el ámbito de la movilidad.

El congreso contará con diferentes foros verticales para cada segmento de la industria --automoción, ferroviario, energía y baterías, movilidad urbana y micromovilidad, logística, marítimo, aéreo--, así como agendas especializadas para cada perfil profesional: CEOs, CIOs, gestores de flotas y representantes de la administración pública.

El congreso ha abierto ya el plazo para participar como ponente en el eMobility World Congress. Todos aquellos expertos de la industria de la movilidad que quieran liderar el debate en torno al impulso de la movilidad eléctrica y conectada, cero emisiones, los nuevos modelos de transporte, la transición energética o los nuevos hábitos de los ciudadanos en sus desplazamientos, entre otras temáticas, pueden presentar su candidatura hasta el próximo 4 de diciembre de 2023.

Además, eMobility Expo contará con diferentes actividades para fomentar el networking y las sinergias entre todos los profesionales del sector como los eMobility Innovation Awards 2024 --los premios que reconocen el liderazgo, los proyectos y soluciones de innovación que transformarán la industria de movilidad--, el eMobility Startup Forum --un foro que albergará todo el ecosistema de startups que están revolucionando el sector de la movilidad--, el Leadership Summit --un almuerzo con los directivos de las principales empresas líderes del sector--, o la eMobility Plaza --un espacio con demostraciones de las soluciones de movilidad más innovadoras--.