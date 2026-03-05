El "emocionante universo" de Tàpies se experimenta en una exposición de su obra tardía

Una muestra monográfica en Bancaja invita a "experimentar el emocionante universo" de Tàpies con su obra tardía - FUNDACIÓN BANCAJA

VALENCIA, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Fundación Bancaja invita a "experimentar" el "emocionante universo" del artista catalán Antoni Tàpies es una muestra monográfica sobre su obra tardía centrada en sus últimos diez años de producción artística. La exposición cuenta con un total de 22 obras de gran formato, algunas de ellas inéditas, procedentes de la colección familiar.

'Tàpies. Última década. 2002-2012', se ha presentado este jueves en rueda de prensa y ha contado con la presencia del director de Fundación Bancaja, Rafael Alcón; del comisario y crítico de arte Fernando Castro; del hijo del propio artista, Toni Tàpies, y de directora de Vande, Dalia Padilla.

La muestra se centra en la producción tardía del artista desde 2002 hasta la su muerte en 2012 a los 88 años de edad. En ella, se exponen un total de 22 obras de gran formato con algunas inéditas que se muestran por primera vez al público como es el caso de Morat (2005); A veritable (2006); Sis signes (2009); Bosques (2011) o Autoretrat (2011).

El recorrido expositivo permite conocer un conjunto de obras representativas que condensan su esencia como artista durante un periodo menos conocido, dentro de una dilatada trayectoria artística de seis décadas, donde sobresalen tres temas fundamentales: el cuerpo humano; los símbolos como las cruces, letras o señales, y los objetos incrustrados.

El director de Fundación Bancaja ha destacado que Antoni Tàpies es "uno de los artistas más relevantes del siglo XX" y ha asegurado que su "dilatada trayectoria" ha dado lugar a "una obra conocida en todo el mundo que le llevó a convertirse en uno de los máximos exponentes del informalismo europeo".

Asimismo, ha señalado que en su producción artística "lo intelectual y lo poético siempre estuvo ligado a lo social y a su visión crítica de la sociedad que le tocó vivir en la España de la posguerra y la dictadura, estando profundamente comprometido siempre con los valores democráticos de la libertad y de la justicia social".

OBRA MARCADA POR LA MADUREZ DEL CREADOR

Alcón ha puesto en relieve que en esta muestra monográfica sobre el artista se "pone el foco" en su última etapa de vida que, "quizás" es "menos conocida" pero que "está marcada por la madurez de un creador que concentra en sus últimos 10 años la esencia y los principios que lo acompañaron durante toda su carrera".

"Tàpies fue un artista extraordinario y también lo fue en su producción tardía, en la que, desde la intimidad y la melancolía, mantuvo tanto su impulso creativo como su trabajo con la materia, la simbología y los objetos, consolidando un universo y un lenguaje visual único", ha subrayado.

En esta línea, ha indicado que la muestra permite "experimentar" el "emocionante universo" del artista y, citando una de las frases del artista que dice: "Los pintores hablamos con las manos y queremos que los demás nos escuchen con los ojos", ha invitado al público a "escuchar con los ojos la profundidad y la vigencia de Antoni Tàpies".

Por su parte, el hijo del artista afirmado que las obras que se exponen del pintor son obras "muy radicales" que "reflejan también el sentir de mi padre cuando ya ve acercarse al final de su etapa vital y artística".

Sobre esta cuestión, Fernando Castro ha coincidido con el hijo de Tàpies y ha asegurado que su obra "no es una obra declinante, no es una obra terminal, es una obra radical": "Esos cuadros son de una fuerza increíble", ha manifestado, y ha añadido: "Tàpies cierra su ciclo artístico por todo lo alto".

"Esta exposición comienza en el 2002 con la caída del World Trade Center muy cercana y que llega hasta la crisis económica del capitalismo financiero", ha explicado el comisario, y ha concluido que todas las obras que se muestran en la exposición hacen que sea "absolutamente contemporánea". "Habla de este momento, habla de lo que pasa en marzo de 2026", ha sostenido.

FOTOGRAFÍAS Y TEXTOS

Las obras de Tàpies conviven en la sala con fotografías de la casa del artista en Campins, en el Montseny (Barcelona), poniendo énfasis en la importancia que tuvieron estos entornos en la creación de Antoni Tàpies durante su última década.

Su luz, su aislamiento y su ritmo pausado influyeron de manera directa en su forma de trabajar y en la manera en que depuró su lenguaje visual. La exposición se completa con la proyección del documental Materia en forma de Tàpies producido por RTVE para su programa Imprescindibles y emitido en 2024 en el marco del centenario de su nacimiento.

Con motivo de la muestra se ha editado un catálogo con la reproducción de las obras expuestas, junto con textos de Toni Tàpies Barba y de Fernando Castro Flórez, incluyendo una entrevista realizada por el comisario a Antoni Tàpies en 1990.

Dentro de su programa de mediación cultural y artística, la Fundación Bancaja ofrece visitas comentadas para público general y grupos, así como talleres didácticos para escolares, personas con discapacidad, grupos en riesgo de exclusión y personas mayores. La exposición puede visitarse en la sede de la Fundación Bancaja en Valencia (Plaza Tetuán, 23) del 6 de marzo al 30 de agosto de 2026.