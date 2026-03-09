La CEV pide activar medidas de apoyo ante el incremento de la energía

Archivo - Los empresarios valencianos piden rebajas fiscales temporales sobre la electricidad, el gas o los combustibles- Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

VALENCIA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) considera necesario que se activen medidas de apoyo ante el incremento de la energía, que está suponiendo un aumento de los costes de producción en las compañías de la Comuntiat Valenciana.

El coste de la energía es una de las principales preocupaciones entre las empresas, especialmente las pymes, como consecuencia derivada del conflicto con Irán, según ha explicado a Europa Press la organización que ha subrayado que los mercados ya están reaccionando con subidas "significativas" del gas y del petróleo, un encarecimiento que acaba trasladándose "inevitablemente" a los costes de producción y que "vuelve a poner presión sobre la actividad empresarial".

En apenas unos días el precio del gas ha pasado de situarse en torno a los 30 euros por megavatio hora a superar los 50, una subida que empieza a sentirse en los costes industriales y a lo largo de toda la cadena de valor, ha detallado la organización empresarial.

En la Comunitat Valenciana el impacto es "especialmente sensible" en sectores muy expuestos al precio de la energía -como la industria, el transporte, la agroalimentación-, que vuelven a afrontar un escenario de "gran incertidumbre" en el que la evolución de los precios energéticos puede afectar directamente a su competitividad.

"IMPORTANTE ANTICIPARSE"

En este contexto, los empresarios valenciano considera "positivo" que el Gobierno haya planteado la posibilidad de activar medidas de apoyo, siguiendo el precedente de las adoptadas durante la guerra de Ucrania, "pero es importante anticiparse", han incidido.

La experiencia demuestra que, ante shocks geopolíticos que afectan directamente a la energía, las políticas públicas pueden jugar un papel importante para amortiguar el impacto sobre la actividad productiva y el empleo, ha explicado la CEV.

En este sentido alude a medidas como rebajas fiscales temporales sobre la electricidad, el gas o los combustibles, ayudas directas a industrias intensivas en energía o bonificaciones al combustible y a la logística, que pueden contribuir a aliviar los sobrecostes que empiezan a soportar muchas empresas y autónomos.

"Ahora bien. Es fundamental que se diseñen con rapidez, con una dotación suficiente y con procedimientos ágiles", han señalado las mismas fuentes que han destacado que "la experiencia anterior dejó claro que cuando las medidas llegan tarde o con recursos limitados su capacidad para aliviar el impacto real en las empresas es muy reducida. En un momento de elevada incertidumbre internacional, la anticipación y la agilidad serán claves para proteger la competitividad de nuestro tejido productivo, han subrayado.