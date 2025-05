Empresas piden un marco regulatorio e inversiones en infraestructuras para impulsar la transición energética

El subdirector en España de Statkraft, el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, el delegado de Nedgia en la CV, José Antonio Mata, y la delegada de EP C Valenciana de , Elvira Graullera,

El subdirector en España de Statkraft, el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo, el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, el delegado de Nedgia en la CV, José Antonio Mata, y la delegada de EP C Valenciana de , Elvira Graullera, - Rober Solsona - Europa Press

El conseller Martínez Mus asegura que la Comunitat Valenciana está en "buen camino" para lograr una transición "justa, pero también razonable"

VALÈNCIA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Empresas del sector de la energía y de la gestión del agua han coincidido en la necesidad de establecer un marco regulatorio que facilite la transición energética de la Comunitat Valenciana y contar con una hoja de ruta clara, así como que las administraciones apuesten por las inversiones en infraestructuras.

Esta es una de las principales conclusiones de la mesa de debate sobre transición ecológica que ha acogido la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' organizada por Europa Press, en la que han participado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; el director general de Global Omnium, Vicente Fajardo; el delegado de Nedgia (Grupo Naturgy) en la Comunidad Valenciana, José Antonio Mata, y el subdirector en España de Statkraft, Guillermo Roth.

La jornada, con la participación de Banco Sabadell, COX, Danone, DIGI, Global Omnium, Ikea, IMED, Naturgy, Statkraft y la Universidad Internacional de Valencia (VIU), ha contado con representantes del gobierno valenciano y del tejido empresarial para abordar la sostenibilidad, el crecimiento económico, la transición energética y la innovación en sectores clave.

Respecto a su diagnóstico de la situación actual, el conseller ha asegurado que hay "mucha capacidad de mejora" tras una "época donde ha faltado un poco de sentido común" para lograr el "equilibrio entre el impulso a las renovables y el mantenimiento de la capacidad energética en nuestra comunidad".

Según el conseller de Infraestructuras, el apagón que afectó a toda España ha hecho "ratificarnos en la necesidad de esta transición y esa compatibilidad". "Sin saber lo que pasó, no sé cómo nadie puede garantizar que no va a volver a pasar", ha comentado, para después apuntar que "sirvió para identificar que tenemos un problema" y reafirmó la posición de la Generalitat sobre "la prolongación de la vida útil de la central nuclear de Cofrentes" (Valencia).

Mus ha asegurado que ahora hay una hoja de ruta concreta para avanzar hacia "una transición energética justa, pero también razonable" y que no genere problemas en los sectores productivos. "Tenemos las herramientas, el camino y la ilusión", ha afirmado el representante autonómico, para quien "tenemos una capacidad de innovación y unos sectores que sería un crimen no aprovecharlo" y estamos en el "buen camino" con las "lecciones aprendidas".

Martínez Mus ha subrayado que las administraciones tienen la obligación de "dar certeza" y "ayudar" a las empresas y, para ello, ha abogado por la simplificación administrativa, de la que ha dicho que el Consell "todos los meses implementa una nueva medida". En esa línea, ha abogado por la colaboración público-privada y ha puesto como ejemplo el acuerdo de la Generalitat, Statkraft y STN para hacer compatible Arada Solar y el Centro Logístico Cerámico.

NEDGIA PREVÉ TRES PLANTAS DE BIOMETANO EN LA COMUNITAT

El delegado de Nedgia ha indicado que "la aceleración en gases renovables es imparable" y que la compañía de Grupo Naturgy tiene más de 450 proyectos en gestión, 65 en la Comunitat Valenciana de los que se estudia su viabilidad. La compañía prevé abrir este año su primera planta de biometano en la Comunitat Valenciana en Utiel (Valencia). Además, tiene otros dos proyectos de plantas de biometano en la Comunitat Valenciana, si bien no puede avanzar en qué municipios. Uno de ellos entrará en funcionamiento también el próximo año y la hoja de ruta a corto-medio plazo es que la empresa cuente así con tres plantas en la Comunitat Valenciana.

Para el responsable de Nedgia, "la descarbonización no se va a dar si no tenemos el mix energético completo" y "la descarbonización no solamente va a pasar por la electrificación, sino que una palanca indiscutible van a ser los gases renovables".

Mata ha citado como obstáculos para la implantación de plantas de biometano que "no hay un marco regulatorio claro" y que los procesos para la obtención de permisos son "excesivamente largos". Según ha detallado. "Francia, hace 11-12 años tenía las mismas plantas produciendo biometano que tenemos ahora nosotros en todo el territorio. Es decir, nos llevan ya más de diez años de ventaja. Ahora mismo ellos tienen por encima de las 680 plantas de producción de biometano y nosotros estamos en no más de 13 plantas".

PARQUES DE BATERÍAS

Por su parte, Guillermo Roth ha señalado que tanto la dana como el apagón han evidenciado "la necesidad de invertir en infraestructuras" y ha pedido que "los políticos y todas las instituciones apuesten por estas inversiones para la prosperidad de nuestras sociedades y el bienestar en el largo plazo". Statkraft trabaja en dos tecnologías clave para conseguir el suministro energético sostenible: los compensadores síncronos y el almacenamiento.

Respecto al almacenamiento energético, Roth ha advertido que "no tenemos todavía un parque de baterías importante en España, como sí hay en otros países", y "falta un cambio regulatorio" que las incentive. "Ya estamos desarrollando los primeros parques de baterías, ya empiezan a autorizárnoslos, y la idea es empezar a implantarlos en los próximos años", ha comentado.

En concreto, Statkraft ha recibido la autorización ambiental favorable para la planta fotovoltaica de Talayuela II, en Cáceres, con una inversión de 12 millones de euros, y el otro en el parque eólico gallego de Malpica, con una inversión de 5 millones de euros. Estos proyectos, que están a la espera de las autorizaciones administrativas, son claves para incorporar seguridad y flexibilidad al sistema.

El representante de Statkraft considera que la Comunitat Valenciana está "en un momento crítico" de transición. Aunque "hemos perdido un poco el tren por no fijarnos bien y hemos tenido varios marcos jurídicos", ahora hay "una hoja de ruta clara y tenemos esa oportunidad". Ha destacado que en España hay ejemplos de comunidades autónomas que "han hecho muy bien los deberes",como Andalucía, Extremadura y Aragón. Ha pedido la "apuesta decidida de las administraciones públicas y la legislación y un compromiso de la sociedad de entender que esas infraestructuras que puede causar algún rechazo son necesarias para el bienestar y la prosperidad de toda la sociedad".

CICLO DEL AGUA

Desde Global Omnium, Vicente Fajardo ha reconocido que la dana resultó "devastadora" para la red de agua de toda la provincia y que la completa recuperación será en un "horizonte de cuatro años todavía". "Esperemos que en breve venga una inyección muy fuerte, se estiman unos 500 millones de euros para afrontar el problema que tenemos ahora mismo del ciclo integral del agua", ha dicho.

A su juicio, la Comunitat Valenciana tiene empresas "súper potentes" en el ciclo integral del agua y en investigación, pero este conocimiento y tecnología se debe trasladar al día a día y, para ello, "hace falta un gran marco regulatorio" a largo plazo y "gobernanza, porque el agua afecta a lo local, a lo autonómico y a lo estatal".

En ese sentido, el responsable de Global Omnium ha comentado que "muchas empresas comerciales como nosotros tenemos grandes tecnologías que aplicamos fuera de España" y esto tiene que cambiar. También ha indicado que hay un déficit de inversión en todas las infraestructuras en España, que muchas están obsoletas, y cambios regulatorios que también conllevan gastos, "con lo cual lo único que te puede salvar es la tecnología".

Ha llamado a "ser capaces de aunar la gobernanza del agua entre los ayuntamientos, entes supramunicipales, autonómicos y estatales, porque el agua está inmensamente relacionada y todos los proyectos tienen que entrar en muchos aspectos con distintas administraciones, y eso es complejo".