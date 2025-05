Empresas reivindican los avances en sostenibilidad para ayudar a su entorno más cercano: "Podemos ser un buen vecino"

IKEA, Danone y Sabadell piden un marco regulatorio más estable y fomentar la colaboración público-privada

Empresas de los sectores comercial, agroalimentario y financiero han reivindicado los avances que han implementado en los últimos años en materia de sostenibilidad para poder ayudar tanto al planeta como a la comunidad donde se ubican. "También podemos ser un buen vecino", han comentado en una llamada a no olvidar cómo pueden impactar positivamente en su entorno más cercano.

Así se ha expuesto en una mesa redonda sobre sostenibilidad y crecimiento económico en la jornada 'Comunitat Valenciana hacia el futuro' organizada por Europa Press, con la participación de Candido Zorio, director Red Empresas Territorial Este de Banco Sabadell; Francisca Giménez, subdirectora de IKEA Valencia, y Javier Peña como responsable de Asuntos Públicos de Danone.

Los tres ponentes han coincidido en que la sostenibilidad es algo estratégico en sus empresas que debe estar en su visión a largo plazo. "No es un sello de calidad. Tratamos de que la sostenibilidad llegue a todo el mundo porque es algo transversal", ha subrayado el responsable del Sabadell, quien ha señalado que "no debe entenderse como un beneficio ni como una moda" sino como "una manera de ver las cosas".

En esta línea, han explicado que tienen en cuenta el impacto medioambiental en todas las acciones de sus empresas, en base a tres pilares: circularidad, reducción de emisiones e impacto en la comunidad. "Al final, un buen negocio es un buen negocio para las personas y para el planeta; de ahí nuestro compromiso no solo en el día a día", ha trasladado la directiva de IKEA.

"No hay progreso económico si no hay progreso social --ha añadido el representante de Danone--. Siempre hemos entendido la sostenibilidad desde el triple ángulo sociall, económico y medio ambiental. Si se cae una pata, se cae el mensaje clave de que no podemos avanzar sin ser sostenibles".

CONTRIBUIR AL PLANETA DE FORMA LOCAL

Por sectores, desde el comercial, la responsable de IKEA ha indicado que la sostenibilidad está en todos sus planes de crecimiento, lo que les ha permitido reducir su huella climática y que el 34,5% de sus productos tengan "un impacto positivo en una vida en el hogar mucho más sostenible". También ha resaltado su "granito de arena" para fomentar el "talento individual" mediante donaciones o colaboración con instituciones.

"El consumidor valora muchísimo que todas las empresas contribuyamos al medioambiente del planeta de una forma más local", ha aseverado Giménez. En el caso de IKEA, ha explicado su intención de ayudar a mejorar los hogares, las empresas y la comunidad donde se ubican --"también podemos ser un buen vecino"-- y ha resaltado acciones como el aumento de la inversión en placas solares en el techo de la tienda de Alfafar o de la eliminación de "cualquier combustible fósil".

Respecto a la dana que afectó a localidades como Alfafar, como se ubica su tienda en Valencia, la subdirectora ha destacado que aportaron un millón de euros para la recuperación de unas 250 viviendas y cien espacios comunitarios y locales, además de aportar medio millón para ayudar a los comercios y de ceder gratuitamente un espacio en su establecimiento durante tres meses para que las empresas afectadas puedan mantener su negocio abierto hasta que puedan restablecerse. "Es un ejemplo de cómo siendo grandes podemos ayudar a los pequeños", ha dicho.

INNOVAR PARA ALINEARSE CON LOS CLIENTES

Por parte del sector agroalimentario, el representante de Danone ha indicado que su empresa siempre trata de innovar para que el modelo de producción sea "más resiliente y sostenible y poder avanzar hacia lo que los clientes piden". Ha destacado que su firma logró ser en 2017 "la primera en medir todas las emisiones" en la producción, que a finales de 2024 constataron que su yogur es "el más sostenible del mercado" y que han reducido hasta en un 20% las emisiones en "todos los eslabones de la cadena".

"Todos juntos hemos de avanzar para que tengamos una sociedad mejor para todos", ha reivindicado Peña, quien ha puesto en valor que la fábrica de Aldaia (Valencia) se ha convertido en una "de las más punteras de Europa" para la marca. También ha indicado que durante la dana colaboraron con Cruz Roja, con la UME y con la Generalitat.

"HAY QUE LLEGAR A TODOS"

En materia financiera, el directivo del Sabadell ha explicado que la entidad da importancia a la sostenibilidad a nivel interno, con determinadas políticas, y en los productos que ofrece a sus clientes, las llamadas "líneas verdes". Además, ha destacado que estas acciones van ligadas al compromiso de cumplir unos indicadores cada años y al acompañamiento a los clientes para que "aprendan si sus proyectos son elegibles y si en sí mismos son sostenibles".

Según ha expuesto Zorio, su entidad ha creado una plataforma digital donde todas las empresas que no han sido susceptibles de ser visitadas por su director de sostenibilidad pueden conectar con expertos que les ayuden en el seguimiento de proyectos, "incluso en tratamiento de subvenciones de la Unión Europea". "Tenemos los mismos servicios, tanto en grandes empresas como en las medianas y pequeñas. Hay que llegar a todos", ha recalcado.

RETOS DE FUTURO

De cara al futuro, la directiva de IKEA ha explicado que tienen "mentalidad de crecimiento en toda la provincia", prestando más atención a los canales digitales. Ha abogado por "no perder de vista a las nuevas generaciones, que están muy preocupadas por el medioambiente y estos jóvenes son el futuro".

El representante de Danone ha señalado que su compañía quiere "crecer bien" acompañando a las comunidades locales donde se ubica, con las que están "muy comprometidos", así como estar muy cerca de los centros tecnológicos para captar talento porque "es un círculo vicioso" que beneficia a la sociedad. Como peticiones ha instado a las administraciones a adoptar un marco regulatorio más estable, a apoyar a las empresas innovadoras y a fomentar espacios de "entendimiento" para la colaboración público-privada.

Y el responsable del Sabadell ha augurado unas perspectivas de crecimiento de la economía valenciana entre el 2,7% y el 3,2% para finales de 2025, a pesar del "frenazo" por la dana y al "lastre" de la infrafinanciación autonómica. Ha abogado por potenciar las infraestructuras para "acelerar" sectores como el agroalimentario, el químico o el tecnológico: "Tenemos que cuidar lo que tenemos en casa porque somos un hub tecnológico muy importante, pero todo tiene que ir acompañado de la colaboración público-privada":

