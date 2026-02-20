Empresas de VTC ponen QR en los asientos para que los usuarios pidan a Llorca que "recapacite" sobre el decreto del taxi

Las patronales Unauto VTC, MOVVA y Feneval-VTC, que representan a la amplia mayoría de los conductores de vehículos de transportes con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, lanza una campaña contra el decreto. - UNAUTO VTC, MOVVA Y FENEVAL-VTC

Las patronales Unauto VTC, MOVVA y Feneval-VTC, que representan a "la amplia mayoría" de los conductores de vehículos de transportes con conductor (VTC) en la Comunitat Valenciana, han lanzado este viernes una campaña de concienciación con el lema 'Este podría ser tu último viaje'. El objetivo es alertar a los ciudadanos de "los graves efectos que podría tener la aplicación del nuevo decreto-ley" de la Generalitat sobre el sector del taxi que, a su juicio, "busca eliminar las VTC de las ciudades valencianas".

Más de mil VTC, que ofrecen este servicio en València y Alicante, han colgado en sus reposacabezas delanteros un cartel que contiene un código QR que dirige a la web 'tuultimoviajevalencia.es', donde los usuarios pueden enviar una petición a través de un correo electrónico al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, y al vicepresidente tercero y conseller de Territorio, Vicente Martínez Mus, para que "recapaciten sobre la eliminación de las VTC en la Comunitat".

"A menos opciones, mayores esperas. Si ya es habitual ver imágenes de esperas de más de una hora en el Aeropuerto de Alicante-Elche o en las estaciones de tren de Valencia y Alicante, imagina lo que pasará sin las VTC", apuntan en la web de la campaña. La semana pasada, Martínez Mus anunció la inminente aprobación por parte del Consell de un decreto para "asegurar la viabilidad del taxi como servicio público esencial".

A juicio de las patronales de vehículos de transporte con conductor, esta norma "pretende eliminar la operativa urbana de los VTC, una medida que tendría un coste estimado superior a los 208 millones de euros para la Comunitat". Según sus cifras, "más de 5.000 personas se quedarían en el paro, perdiendo más de 104 millones de euros en salarios y más de 56 millones de euros en impuestos y contribuciones sociales, lo que afectaría profundamente a la economía local y a las cuentas públicas".

"Eliminar los VTC es un paso atrás para la ciudad. La falta de alternativas eficaces afectaría no solo a los usuarios, sino también a los empresarios y los servicios locales, que verían reducidos sus ingresos en decenas de millones de euros", expresa el presidente de MOVVA, Ricardo Gómez.

"Este decreto no solo pone en peligro los empleos de miles de valencianos, sino que también limita la libertad de movilidad de los ciudadanos", añade el presidente ejecutivo de Unauto VTC, José Manuel Berzal.