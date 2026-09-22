EMT estrenará en noviembre una nueva línea que conectará Orriols y La Fe

Autobús de la EMT - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La EMT estrenará en noviembre una nueva línea, la 58, que conectará el barrio valenciano de Orriols con su hospital de referencia, La Fe, según ha anunciado este martes el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, en el marco de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad que se clausura hoy con el Día sin Coche.

"Con esta nueva línea y la reorganización de EMT prevista para noviembre, el Ayuntamiento resuelve una de las demandas históricas de vecinos y vecinas de este barrio, que hasta el momento carecía de una conexión directa con el hospital que les corresponde", ha asegurado el concejal.

"Para ello, la actual línea 8 prolongará su recorrido hasta Orriols, asumirá desde el centro el itinerario que actualmente realiza la línea 11 hacia esta zona. La nueva línea pasará a denominarse línea 58 y conectará Orriols con Turianova atravesando el entorno hospitalario de La Fe", ha explicado el edil.

De esta manera, ha continuado, "los vecinos de Orriols dispondrán, por primera vez, de una conexión directa con su hospital de referencia sin necesidad de realizar transbordos, mientras que los usuarios de Turianova y del entorno de Malilla podrán continuar viaje hacia el norte de la ciudad sin necesidad de finalizar necesariamente sus desplazamientos en el centro".

Jesús Carbonell ha recordado que "el Plan Director permitirá a la EMT afrontar esta serie de retos de primera magnitud, tanto desde la perspectiva inmediata de provisión de servicios de transporte, como desde la visión a medio plazo teniendo en cuenta la evolución de las variables socioeconómicas de la ciudad de Valencia, las nuevas tecnologías y, por supuesto, las demandas de movilidad de la ciudadanía".

En palabras del edil, "este plan contempla ejecutar las infraestructuras y cambios necesarios para conseguir una ciudad más accesible, segura y sostenible, en sintonía con el lema de la Semana Europea de la Movilidad que culmina hoy con el lema 'Movilidad para todas las personas'.