Autobús eléctrico de la EMT - AJUNTAMENT VALÈNCIA

VALÈNCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

EMT València ha registrado 10.795.112 desplazamientos durante el pasado mes de septiembre, la cifra más alta alcanzada por la empresa en un mes de septiembre desde el inicio de su actividad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Esta cifra supone un incremento del 6,6% respecto a los viajes realizados en el mismo mes del año anterior, cuando se transportaron 10.122.235 personas, y un aumento del 10,1% respecto a septiembre de 2023, cuando se registraron 9.802.892 viajeros.

El concejal de Seguridad y Movilidad y presidente de EMT, Jesús Carbonell, ha destacado que "estos datos confirman que cada vez más valencianos confían en EMT para sus desplazamientos cotidianos". "Estamos ante un crecimiento muy significativo que demuestra que el transporte público es una alternativa cada vez más atractiva y que nuestra ciudad avanza hacia un modelo de movilidad más sostenible", ha subrayado.

En el acumulado del año hasta septiembre, la demanda se sitúa un 1,8% por encima de la registrada en el mismo periodo del ejercicio anterior, que cerró con un récord histórico al superar los 120 millones de viajeros. De mantenerse esta evolución, se prevé que EMT València cierre el ejercicio con el mayor volumen de usuarios de su historia, alcanzando una nueva cifra récord de demanda.

La evolución de la demanda, que viene registrando máximos históricos de forma recurrente, está acompañada por un incremento igualmente significativo de la oferta de servicio prestada por EMT València. Así, 2026 está siendo el año con mayor nivel de servicio de la historia de la empresa municipal.

Entre enero y octubre, EMT ha realizado 205.092 servicios, la cifra más elevada jamás alcanzada en este periodo. Por citar algunos ejemplos, este volumen supone un incremento del 6% respecto al mismo periodo de 2023 y del 8% en comparación con 2019.

En este contexto, Carbonell ha destacado la "importancia" de la puesta en marcha del Plan Director de la empresa municipal, que tiene como objetivo superar la barrera de los 500.000 viajeros diarios y los 125 millones de pasajeros anuales, garantizando unas condiciones adecuadas de confort y seguridad.

Para ello, el Gobierno municipal destina más de 172 millones de euros a transformar la red de transporte urbano y mejorar su eficiencia y capacidad para seguir atrayendo viajeros y reducir el uso del vehículo privado.

En paralelo, EMT ya ha adquirido 218 nuevos autobuses que van llegando paulatinamente para avanzar en la renovación de la flota, cada vez más electrificada, y reducir así su impacto contaminante. También se ha licitado la compra de otros cuatro autobuses adaptados para discapacitados con el objetivo de mejorar ese servicio especial. Este crecimiento sostenido del número de viajeros pone de manifiesto la confianza creciente de la ciudadanía en los autobuses municipales como medio de transporte para sus desplazamientos diarios.

Al mismo tiempo, el incremento continuado de la oferta de servicio "evidencia" la apuesta municipal por el transporte público como eje fundamental de la movilidad urbana y refuerza la contribución de EMT València al desarrollo de una ciudad cada vez más sostenible.

"Nuestro objetivo es seguir consolidando esta tendencia, ofreciendo un transporte público cada vez más competitivo, eficiente y adaptado a las necesidades de la ciudadanía. Estos récords son un estímulo para continuar trabajando en una EMT más fuerte, que contribuya a mejorar la calidad de vida de los valencianos y a construir una ciudad con una movilidad más sostenible", ha apostillado el presidente de EMT.