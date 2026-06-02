La EMTRE y Asindown lanzan una campaña inclusiva para fomentar el "correcto" reciclaje desde casa

EMTRE, Asindown y Ayuntamiento de València - EMTRE

VALÈNCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (EMTRE) ha presentado este martes su colaboración con el proyecto Asesores de la Simplicidad de Asindown con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente: 'Reciclar es más fácil de lo que crees'.

En este vídeo especial, dos usuarias de Asindown, Amparo Gallego y Amparo Palmero, analizan distintos productos recurrentes de la cesta de la compra y explican en qué contenedor deben ser depositados una vez consumidos para su correcto reciclaje.

En el espacio de formación de Asindown de La Marina de València, La Mare Que Va, la EMTRE ha presentado esta nueva campaña con una tertulia titulada 'Hacer fácil lo difícil (también en las políticas públicas)' conducida por el presidente de la EMTRE, Emilio Belencoso, y con la participación de la alcaldesa de València, María José Catalá, el director y gerente de Asindown, Manuel Campos y las protagonistas del vídeo y del proyecto Asesores de la Simplicidad, Amparo Gallego y Amparo Palmero.

"Nos encanta trabajar con las mejores influencers de València, Amparo Gallego y Amparo Palmero de Asindown, verdaderas expertas que nos recuerdan la importancia de reciclar", ha explicado tras el acto Catalá.

"La educación ambiental es clave. Desde el Ayuntamiento fomentamos la concienciación a través de campañas y nuestras FurgoNetas y, gracias a estas medidas, hemos conseguido que el porcentaje de separación de residuos en 2025 haya superado el 34%", ha agregado.

En la charla se han tratado cuestiones de interés como si es fácil la separación en origen de los residuos, las pequeñas acciones que podemos incorporar en los hábitos para ser más sostenibles o si el packaging de los productos está preparado para identificar fácilmente su contenedor.

"Estamos encantados de poder presentar hoy esta acción tan especial que hemos preparado junto a Asindown, una campaña inclusiva que por encima de todo busca subrayar lo fácil que es separar en casa los residuos", ha explicado el presidente de la EMTRE, Emilio Belencoso.

Por su parte, el director de Asindown, Manuel Campos, ha subrayado: "Desde Asindown creemos firmemente que la economía circular y la inclusión social deben avanzar de la mano. El reciclaje no solo ayuda a reducir residuos y proteger los recursos naturales, sino que también puede convertirse en una herramienta para generar oportunidades de formación, empleo y participación para las personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual".