La Emtre pagará casi 5 millones por "incumplimientos contractuales" con la UTE Los Hornillos en 2020 y 2021

Asamblea ordinaria EMTRE - EMTRE

VALÈNCIA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Entidad Metropolitana de Tratamiento de Residuos (Emtre), la responsable del tratamiento de los residuos del contenedor gris, marrón y la red de ecoparques de los 45 municipios que conforman el área metropolitana de València, ha aprobado por mayoría asumir los costes extraordinarios derivados del pago de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en relación al incumplimiento de contrato con la UTE Los Hornillos, empresa gestora de la planta de tratamiento de la entidad, durante los ejercicios 2020 y 2021.

Según ha informado la Emtre en un comunicado, el gobierno anterior "no remitió los residuos previstos en el contrato ni modificó el mismo", por lo que la UTE Los Hornillos presentó un recurso contra la entidad, que lo apeló, aunque el TSJCV ha dado la razón a la empresa y ha sentenciado que la Emtre debe pagar 4.977.415,14 euros en concepto de toneladas no tratadas en los años 2020 y 2021.

Para evitar repercutir esta partida extraordinaria en la tasa Tamer que paga la ciudadanía, la mayoría de los municipios ha votado a favor de pagar la sentencia mediante aportaciones municipales. "Hoy pagamos la nula gestión del gobierno anterior: el gobierno del Botànic incumplió su contrato con la empresa gestora UTE Los Hornillos, cambiando de manera unilateral los flujos de residuos, y hoy somos nosotros los que debemos pagar el precio de esa decisión, que nos costará casi cinco millones de euros," ha denunciado el presidente de la Emtre, Emilio J. Belencoso.

En esta línea, ha recalcado que lo hacen "por un imperativo judicial que a nadie nos gusta, y por responsabilidad con la gestión de esta entidad, como estamos haciendo desde que gobernamos".

La indemnización y se ha repartido entre los 45 municipios tomando como referencia principal las entradas de residuos a las plantas de tratamiento de la Emtre. Así, cada municipio pagará "proporcionalmente" según los residuos que genera.

En la Asamblea ordinaria celebrada este viernes en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Valencia, la aprobación del establecimiento de aportaciones económicas a efectuar por el conjunto de los municipios que integran la Emtre ha contado con los votos a favor de los municipios gobernados por el PP, con la abstención "por responsabilidad" de los municipios con representación de Compromís y Podemos, y con los votos en contra de los ayuntamientos gobernados por el PSOE.

Los tres municipios que más residuos han tratado en la planta y, por lo tanto, con las mayores aportaciones son València (2.490.746,61 euros), la Mancomunitat de l'Horta Nord (274.098,30 euros) y Paterna (256.468,24 euros).

Los conflictos judiciales con la UTE Los Hornillos empezaron en 2013, cuanto entró en funcionamiento la Planta de Tratamiento de Manises. Al principio, según señala, fueron consecuencia de "discrepancias" de la empresa y la Emtre respecto al volumen de las toneladas a tratar, después sobre diversos criterios interpretativos del contrato y, finalmente, sobre los importes de revisiones de precios del contrato.