Encuentran el cadáver de una mujer cerca del río Xúquer en Llaurí

Archivo - Imagen de archivo de un coche de la Guardia Civil - ALBERTO RUIZ / EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han abierto una investigación tras el hallazgo este martes del cadáver de una mujer cerca del río Xúquer, en el término municipal de Llaurí (Valencia), según han confirmado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

El cuerpo se encontró sobre las 19.30 horas de este martes cerca del río y la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

Según la información avanzada por el diario Levante- EMV, hasta el lugar se movilizaron efectivos de la Guardia Civil, de la Policía Local de Llaurí y bomberos del Consorcio para rescatar el cuerpo de la mujer y recoger algunos objetos personales.