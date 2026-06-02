El "enfoque feminista" de Pardo Bazán y la adolescencia abren la Selectividad en la Comunitat Valenciana

Un responsable revisa que no hay dispositivos electrónicos ocultos durante la PAU 2026. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El examen de Lengua y Literatura Castellanas ha abierto las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) de 2026 en la Comunitat Valenciana con textos alusivos a la llegada de la adolescencia y al "enfoque feminista" en la obra de la escritora Emilia Pardo Bazán.

Esta asignatura ha sido la primera de la que se han examinado este martes los más de 25.600 estudiantes valencianos que desde hoy y durante tres jornadas buscan las mejores calificaciones para cursar los grados deseados.

En esta ocasión, la Selectividad ha comenzado con los nervios típicos por parte del estudiantado pero en un contexto nada ordinario: el de la huelga educativa que desde el 11 de mayo vive la enseñanza pública valenciana y que se ha notado en las camisetas y petos reivindicativos que algunos docentes lucen en los campus.

El examen de Lengua y Literatura ha propuesto comentar un artículo publicado en 'Información' y firmado por Pilar Galán Rodríguez. El tema: cómo una madre afronta los cambios que experimenta su hijo con la llegada de la adolescencia.

Además de diversas preguntas sobre cuestiones gramaticales, la prueba ha planteado un fragmento de 'El tesoro', de la serie 'Cuentos nuevos'. A partir de este texto, se ha pedido a los alumnos que explique el tema y señale "en qué detalles del relato se observa el enfoque feminista" de Emilia Pardo Bazán.

Un total de 25.666 estudiantes van a realizar la PAU en la Comunitat Valenciana, 2.000 más que el año pasado, de los que más de 15.000 son mujeres y más de 10.500, hombres.

La Universitat de València (UV) alberga 16 tribunales; la Universitat Politècnica de València (UPV) cuenta con 12; la Universidad de Alicante suma 10; la Universidad Miguel Hernández de Elche (Alicante) dispone de 11; y la Universitat Jaume I de Castelló gestiona 6.

"BLINDADOS" CONTRA DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS

La PAU se desarrollará durante tres jornadas consecutivas en las que se distribuirán las materias comunes y troncales obligatorias en horario de mañana para evitar posibles coincidencias entre exámenes. Como novedad de esta convocatoria, los exámenes estarán "blindados" con detectores para localizar móviles y otros dispositivos electrónicos con el objetivo de "asegurar la equidad" y evitar posibles fraudes.

Este martes, las pruebas han comenzado con Lengua Castellana y Literatura II, seguida de Historia de la Filosofía a las 11.45 horas. Las sesiones de tarde se destinarán a asignaturas optativas y de modalidad.

El miércoles, 3 de junio, la jornada se iniciará con los exámenes de idiomas extranjeros a las 9.30 horas y continuará con Historia de España a las 11.45 horas. Durante la tarde se celebrarán pruebas de materias específicas como Química, Literatura Dramática, Geografía o Física.

La convocatoria ordinaria concluirá el jueves, 4 de junio, con el examen de Valenciano a las 9.30 horas y las materias troncales de modalidad, como Matemáticas II o Latín, a las 11.45 horas. La sesión vespertina quedará reservada para resolver posibles coincidencias horarias.

La convocatoria extraordinaria de la PAU en la Comunitat Valenciana se celebrará los días 30 de junio y 1 y 2 de julio, aunque en caso de coincidencia horaria entre exámenes alguna prueba podría trasladarse al 3 de julio, ha agregado la Generalitat.

El periodo de matrícula para el alumnado permanecerá abierto del 15 al 18 de junio hasta las 14.00 horas, mientras que las calificaciones se publicarán el 7 de julio a partir de las 17.00 horas.