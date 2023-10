Enrico Roccaforte presenta 'Fireworks' en la Mostra: "Sé lo que era no poder acercarte a alguien que te gusta"

VALÈNCIA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El debut tras la cámara del popular actor y estrella de la RAI Giuseppe Fiorello, 'Fireworks', que aborda el caso de una pareja de jóvenes homosexuales enamorados en la Sicilia de los años 80 que fueron asesinados, ha concurrido a la Sección Oficial de Mostra de València. Uno de sus actores, Enrico Roccaforte, quien interpreta al padrastro del que es más acosado en el pueblo, ha presentado el filme este miércoles en València, donde ha reconocido saber "lo que es no poder acercarte a una persona que te gusta, ni darle la mano", que es "lo contrario" a lo que encarna en la producción.

La película pasó por el Festival de Karlovy Vary y ha obtenido en su país el premio Nastro d'Argento al mejor director emergente y el Globo de Oro italiano a la mejor ópera prima. Este miércoles, uno de sus actores, Enrico Roccaforte, la ha presentado en el festival.

El primer largometraje del actor italiano, que ha trabajado en el cine con Ozpetek, Crialese y Tornatore, entre otros, rescata del olvido el llamado 'caso Giarre', en el que una pareja de jóvenes homosexuales enamorados en la Sicilia de los años 80 fueron asesinados. "Un evento trágico que llenó las portadas de los periódicos, pero que quedó impune", resalta la Mostra en un comunicado.

Ambientado en la Sicilia de 1982 durante la copa del Mundo de fútbol que ganó Italia, la historia cuenta la "compleja" relación entre Gianni (Samuele Segreto), que sufre el acoso de los matones del pueblo por sus tendencias homosexuales y una situación familiar angustiosa, y Nino (Gabriele Pizzurro), un atractivo chico con una familia estructurada que suministra fuegos artificiales a todos los festivales y fiestas de la zona.

Tras un encuentro casual entre ambos y una amistad que termina en enamoramiento, los jóvenes deciden vivir su amor "libremente, sin ocultarse", mostrando "su alegría de estar juntos ante todo el mundo". La gente empieza a murmurar y "las peores reacciones proceden de los lugares más insospechados".

El actor Enrico Roccaforte interpreta al padrastro del que es más acosado en el pueblo y asegura que el personaje le tocó "de lleno". "Yo soy homosexual y siciliano, tenía 18 años en los 90 y sé lo que era no poder acercarte a una persona que te gusta, ni darle la mano. En la película encarno lo contrario, más bien a mi padre, aunque debo decir que mi progenitor al menos lo aceptó con el tiempo", ha confesado.

El director, por su parte, ha asegurado que hacer la película fue una elección "dictada por la curiosidad de tratar de comprender mejor lo que había sucedido". "Una curiosidad que surgió hace muchos años, cuando leí un artículo en un periódico italiano, que describía el crimen con extrema claridad y cuidado, aunque no tenía en la mano los datos sobre la verdad de los hechos. Me impactó muchísimo", ha reconocido.

"Precisamente porque detallaba la forma en que fueron encontrados los dos cuerpos de los dos chicos. Aún recuerdo que el artículo comenzaba diciendo que fue un pastor quien los encontró abrazados, con las manos entrelazadas, con una pistola al costado y una nota que decía 'nos vamos, porque ya no podemos tolerar los insultos, los abusos, las ofensas y la violencia que nos rodea'", ha continuado.

"Ese artículo me impactó mucho la imaginación, me hizo imaginar el estado de abandono de estos niños. Me emocionó mucho y me conmovió imaginar a estos dos jóvenes solos, en las afueras de su pueblo, reencontrados después de semanas. Y desde ese momento me sentí preparado para contar esa historia, aunque no lo hice hasta muchos años después", ha detallado el director.

El título en italiano es 'Stranizza d'Amuri', que coincide con un tema de Franco Battiato, como explica el director: "Es una canción universal, porque habla de un amor imposible, ya que transcurre durante la guerra. Dos personas que se aman mientras hay una conflicto encuentran un amor imposible, un amor difícil y arriesgado. Y me pareció, no sólo metafóricamente, la perfección absoluta, el mayor logro de la película, hasta el punto de que lo elegí como título".

EXTREMA DERECHA

Al ser preguntado por cómo se ha recibido el largomentraje en su país ahora que está gobernada por la extrema derecha, el actor Enrico Roccaforte ha afirmado que la derecha italiana "está optando por el silencio ante temas que le son incómodos, aunque, sin embargo, está legislando contra ellos".

"Este el es caso de las restricciones al alcohol o las drogas, así como impedir que el hijo de una pareja de homosexuales pueda ser registrado a nombre de los dos. Solo uno de ellos tiene la patria potestad, de forma que si le pasa algo el pequeño pasará a manos de los servicios sociales", ha agregado.