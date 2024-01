Entidades de la industria musical denuncian el "abuso" del Ayuntamiento de Mislata con el cierre de la sala Repvblicca

VALÈNCIA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) y la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo (En Viu!) han denunciado que el cierre de la sala Repvblica de Mislata (Valencia) impuesto por la Policía Local supone "un abuso" por parte del Ayuntamiento de esa localidad, al que han instado a revisar la normativa para recintos culturales, una norma que, a su juicio, está "obsoleta" y es "profundamente restrictiva".

Por esta razón, en un comunicado, han solicitado al Ayuntamiento de Mislata (Valencia) una reunión "de urgencia" para analizar la situación y encontrar "cuanto antes una solución" que permita la reapertura de la sala, un espacio que se sitúa, han destacado, "entre las más emblemáticas del circuito musical español".

Agentes de la Policía Local de Mislata (Valencia) precintaron el pasado viernes de manera cautelar la sala Repvblica tras haber tenido conocimiento de que había vendido más entradas del aforo permitido en la licencia de actividad del establecimiento, según confirmaron a Europa Press fuentes municipales. Desde la sala Repvblica aseguraron el mismo viernes que el precinto "impuesto" al espacio es "totalmente ilegal" y el procedimiento, "nulo". Por ello, anunciaron que iniciarían "todas las acciones judiciales necesarias".

La Federación Valenciana de la Industria Musical (Fevim) y la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo (En Viu!) han precisado que hace unas semanas Repvblicca recibió "una visita de inspección, en las que le fueron requeridos documentos y certificaciones que fueron presentados y subsanados en su totalidad".

Respecto al cierre preventivo ordenado por la Policía Local, se argumentó que el local "no cumplía con las normas de aforo que indica la normativa municipal (429 personas), una regulación que data de 2004 motivada para paliar los efectos de los macroeventos y los sobreaforos en las discotecas y salas de baile en la época de la Ruta del Bakalao y que, en la actualidad, carece de sentido", han subrayado.

En este sentido, han señalado que la sala Repvblicca "está reconocida como sala de conciertos por la ley de espectáculos 14/2010 actualizada en 2022" y han apuntado que, como espacio cultural, tiene un aforo certificado de 1.700 personas, "como así lo indica la certificación del Organismo de Control Autorizado, validada por la Generalitat, presentada al Ayuntamiento durante el proceso de requerimiento de información".

Por ello, han denunciado que la "negativa" por parte del consistorio a aceptar el aforo de la sala supone "un atropello y un obstáculo administrativo que debería ser subsanado", por lo que han instado al Ayuntamiento a "revisar urgentemente" esa normativa local "obsoleta y profundamente restrictiva" para recintos culturales, cuyas consecuencias implican "una merma en la oferta cultural".

Además, han advertido de que el cierre de este lugar "clave" en la "dinamización social" de València y su área de influencia supone "un abuso" por parte de la administración local y contribuye al "empobrecimiento cultural".

La Federación Valenciana de la Industria Musical y la Asociación Valenciana de Salas de Música en Directo han resaltado que en sus casi 30 años de trayectoria la sala Repvblicca ha organizado más de 2.100 actuaciones, en las que ha acogido a grandes artistas del panorama nacional como Leiva, Lola Índigo, Fito & Fitipaldis, Mala Rodríguez, Natalia Lafourcade o Ginebras y también a artistas internacionales como The Waterboys, The Sisters of Mercy o The Mission.

Asimismo, han destacado que a la sala "acuden todas las semanas cientos de personas, muchas de ellas procedentes de fuera de la Comunitat Valenciana, motivadas por la calidad de su programación musical".