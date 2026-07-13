Entra en servicio la pasarela del carrer Convent en Paiporta reconstruida tras la dana con 2,55 millones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, visita la puesta en servicio la pasarela del carrer Convent en Paiporta - ÓSCAR PUENTE EN X

VALÈNCIA, 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha visitado este lunes la nueva pasarela del carrer Convent, sobre el Barranco del Poyo, en la localidad valenciana de Paiporta, una vez finalizados los trabajos de reconstrucción que han supuesto una inversión de 2,55 millones de euros (IVA incluido).

Se trata de la segunda estructura reconstruida tras la dana que visita el ministro en la llamada "zona cero", tras la apertura en mayo de la pasarela María Cambrils en Picanya, recuerda el Ministerio a través de un comunicado.

Puente ha hecho el recorrido de la pasarela para "comprobar las novedades que introduce esta construcción en varios de sus elementos con el objetivo de adaptarla y hacerla resistente a eventos meteorológicos extremos".

"Hoy he vuelto a Valencia para la reapertura de otra de las pasarelas destruidas por la dana, la del carrer Convent en Paiporta. Hemos invertido 2,55 Meuro para reconstruir esta estructura ahora más resiliente y adaptada a fenómenos climáticos extremos", señala el ministro en un mensaje en redes sociales.

Esta nueva forma de construir se está trasladando a todas las infraestructuras de los municipios afectados por la dana, algunas de ellas con 100 años de antigüedad. Para ello, el Ministerio está procediendo a la demolición de la estructura antigua y la construcción de una nueva preparada para los efectos del cambio climático, explica el departamento que dirige Puente.

La reconstrucción de la pasarela del carrer Convent se enmarca en el Plan de respuesta inmediata, reconstrucción y relanzamiento frente a los daños causados por la barrancada en diferentes municipios de la Comunitat Valenciana.

Para este plan el Ministerio de Transportes habilitó 34 millones de euros de fondos de emergencia que se están encargando de reparar 11 puentes (6 obras de reparación de daños estructurales y 5 obras de reparación de daños en las inmediaciones de estructuras de paso) y construir 3 nuevas pasarelas y 3 puentes en los municipios de Manises, Paiporta, Picanya, Riba-roja de Túria, Almussafes, Beniparrell, Catarroja y Quart de Poblet, en la provincia de Valencia.

Para llevar a cabo estas actuaciones en Paiporta, el pasado 5 de marzo de 2025 se firmó el Convenio entre Transportes y el Ayuntamiento del municipio que recoge la realización, por parte de la Dirección General de Carreteras, de cuatro actuaciones en el viario municipal de Paiporta.

La primera es la reconstrucción de la Pasarela Carrer Convent, que hoy se pone en servicio. El resto incluyen la reparación del Pont Nou, ya finalizada; la reconstrucción del puente de la calle Primero de Mayo o Pont Vell, cuyas obras se iniciarán en agosto, una vez garantizada la permeabilidad y comunicación entre márgenes mediante las actuaciones ya finalizadas; y la reparación del puente de la carretera CV-406, cuyos trabajos se encuentran muy avanzados.

USO PEATONAL Y CICLISTA

La nueva pasarela Carrer Convent está concebida para un uso peatonal y ciclista, dando continuidad al viario municipal. Así, su sección ha sido mejorada según las recomendaciones para el diseño de infraestructura ciclista de la Dirección General de Carreteras, disponiendo de una anchura útil de 5,00 m.

La titularidad de la nueva pasarela Carrer Convent corresponde al Ayuntamiento de Paiporta, así como su conservación y explotación. Con esta puesta en servicio son ya dos las estructuras municipales finalizadas en Paiporta que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se comprometió a reconstruir tras la firma del respectivo convenio con el ayuntamiento.

Entre las características técnicas de la pasarela figuran "la

robustez" frente a fenómenos climáticos y nuevas avenidas, a partir del análisis del comportamiento de las estructuras anteriores frente a la última dana, remarca la administración central.

Desde el Ministerio destacan también el "montaje ágil", dos pilas de hormigón armado con geometría adaptada a empujes hidrodinámicos, que están cimentadas en profundidad a través de pilotes en el propio cauce, lo que da a la pasarela mayor robustez ante posibles crecidas del agua.

En cuanto al tablero, está constituido por un cajón metálico continuo de sección trapecial de 0,9 metros de canto, empotrado sobre las pilas, y una losa de hormigón armado. Ello significa que la ocupación del cauce es mínima y se facilita el paso del agua ante hipotéticas crecidas.

Por lo que respecta a su uso, la pasarela tiene 6 metros de ancho: 5 centrales para la circulación de peatones y ciclistas, y medio metro en cada margen para las barandillas, que están diseñadas para actuar como fusible y liberar la estructura de empujes excesivos ante avenidas del agua.

La pasarela se ha dotado de luminarias LED bajo el pasamanos y en el pavimento para su iluminación nocturna. Las obras contemplan también la urbanización necesaria en la zona de conexión de los extremos de la pasarela con el viario urbano colindante y la reposición de los servicios afectados por las obras.