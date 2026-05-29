Las entradas del nuevo Museu Camilo Sesto de Alcoi se pondrán a la venta el 2 de junio

Archivo - Imagen de archivo de Camilo Sesto - EUROPA PRESS/JOSEFINA BLANCO - Archivo

ALICANTE, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Alcoi (Alicante) ha anunciado este viernes que el próximo 2 de junio, a partir de las 16.00 horas, se pondrán a la venta las entradas para visitar el nuevo Museu Camilo Sesto, que abrirá sus puertas el día 11 de este mes.

Se podrán adquirir de manera telemática en https://home.ticketalcoi.com/. Esta medida permitirá "ordenar la afluencia de visitantes" y "garantizar una experiencia óptima para todas las personas que deseen conocer el legado del artista", detalla el consistorio en un comunicado.

El acceso al recinto se organizará en franjas de 30 minutos, con un aforo máximo de 40 personas por cada turno, lo que persigue asegurar "una visita cómoda y fluida por las instalaciones".

El acto oficial de inauguración tendrá lugar el jueves 11 de junio a las 13.30 horas. Esta cita inaugural estará "restringida exclusivamente a las personas que reciban una invitación institucional".

Una vez finalizado este evento de apertura, a partir de la tarde, el Museu Camilo Sesto quedará abierto al público general para que los visitantes puedan comenzar a descubrir este nuevo espacio cultural de la ciudad, siempre que cuenten con la correspondiente entrada adquirida previamente.

TARIFAS

En cuanto a las tarifas, el precio de la entrada general se ha establecido en diez euros. El consistorio ha resaltado el "importante descuento aplicado para la ciudadanía local", ya que las personas empadronadas en Alcoi "abonarán seis euros, cifra que representa una bonificación del 40 por ciento".

Asimismo, se ha creado una tarifa reducida de ocho euros para grupos, personas mayores de 65 años, estudiantes universitarios, menores de 35 años, personas con discapacidad, desempleados y miembros de familias numerosas o monoparentales.

Las fechas conmemorativas como el Día Internacional de los Museos y el Día Mundial del Turismo gozarán de una tarifa especial de cinco euros y la entrada será gratuita para los niños y niñas menores de cinco años, los docentes que acompañen a grupos escolares y los guías oficiales.

ESPACIO

El Museu Camilo Sesto es una infraestructura de 300 metros cuadrados que nace con vocación de "convertirse en el principal espacio internacional dedicado a la figura del artista alcoyano" fallecido en 2019.

Las obras de rehabilitación del edificio, ejecutadas por la empresa Cantó Obras SL, han contado con un presupuesto de 743.920 euros, de los que el 60% procede de financiación europea a través de los fondos Next Generation. Por su parte, el proyecto de musealización, adjudicado a Visual Producciones SL por 228.223,25 euros, está cubierto de manera íntegra por fondos europeos.

El discurso expositivo se organiza en dos grandes ámbitos temáticos distribuidos en dos plantas: la planta entresuelo, centrada en el 'Camilo artista', y la planta sótano, dedicada al 'Camilo personal'.

Los visitantes encontrarán una experiencia museográfica "inmersiva" con vitrinas expositivas con piezas originales, material audiovisual, pantallas táctiles y una vitrina holográfica con elementos originales de Jesucristo Superstar, una tecnología "pionera" en Europa.

Según el consistorio, la relación de Alcoi con su artista "más internacional" siempre ha estado marcada por una "profunda estima y reconocimiento". "Camilo Sesto, que nunca escondió sus orígenes y llevó el nombre de su ciudad natal por todo el mundo, es una figura clave en la historia musical contemporánea", ha agregado.

Y ha continuado: "Su inigualable trayectoria artística lo convirtió en un fenómeno de masas en el estado español y, muy especialmente, en todo el continente americano, donde sigue siendo un auténtico ídolo, trascendiendo generaciones gracias a su privilegiada voz y a su inmensa capacidad compositiva".

"Este amor mutuo entre el cantante y la ciudad se cristalizó en diversos reconocimientos institucionales de enorme relevancia", ha añadido el Ayuntamiento, que ha apuntado que en noviembre de 2016 el artista recibió la Medalla de Oro de Alcoi y fue nombrado Hijo Predilecto de la ciudad en un acto multitudinario celebrado en el Teatre Calderón.

Posteriormente, en noviembre de 2018, el cantante vivió otro "gran homenaje" con la inauguración de la vía principal del municipio que pasó a denominarse Alameda Camilo Sesto. "Este museo completa así los honores a su memoria, dando cumplimiento al encargo que él mismo dejó establecido para la ciudad", han apuntado desde el consistorio.

La concejala de Turismo, Lorena Zamorano, ha valorado este "nuevo paso decisivo" para la cultura local: "La apertura del Museu Camilo Sesto supone, en primer lugar, cumplir un sueño compartido tanto por el propio artista alcoyano, que tanto amaba su tierra hasta el punto de dejarnos su legado, como también para todos los fans alrededor del mundo que ansiaban tener un lugar de culto para continuar admirándolo y queriéndolo".

"Esto por encima de todo, pero no debemos olvidarnos de la gran repercusión internacional que nos reportará esta nueva infraestructura para la ciudad y los beneficios para el turismo y la economía local, en definitiva, que conllevará la llegada de gente de todo el mundo, especialmente de América Latina", ha concluido.