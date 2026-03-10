El equipo de gobierno aprueba el proyecto para rehabilitar las torres del Ayuntamiento de Alicante por 470.000 euros

Archivo - La torre del reloj del Ayuntamiento de Alicante, con mallas protectoras tras los desprendimientos de octubre de 2024 - EUROPA PRESS - Archivo

ALICANTE, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este martes el proyecto de intervención de reparación y consolidación de las torres de la Casa Consistorial para que se haga la "rehabilitación completa" de ambos elementos, con un presupuesto de 468.430 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

Actualmente, las dos torres están protegidas por mallas tras la actuación de emergencia realizada a raíz de los desprendimientos registrados en octubre de 2024, según ha señalado el consistorio en un comunicado.

El proyecto de intervención para reparar y consolidar las torres, de Salmerón y Landmann Arquitectura, cuenta con un presupuesto de 468.430 euros, de los que 200.000 están subvencionados por la Conselleria de Cultura, que, a su vez, ha dado el visto bueno a los trabajos, al ser el edificio consistorial un Bien de Interés Cultural (BIC).

Las obras consisten, principalmente, "en la reconstrucción y/o estabilización de las cornisas superiores e inferiores de las dos torres", en "la reconstrucción de los elementos caídos en el desprendimiento de la cornisa de la torre este" y en "la reconstrucción y estabilización estructural de las balaustradas y pináculos decorativos del remate de las torres que se encuentren deteriorados o que falten, recuperando los elementos, en la medida de lo posible y dependiendo de su estado de deterioro".

También se llevará a cabo "la impermeabilización y reposición del pavimento de la planta del nivel de los balcones y de la cubierta superior de las torres y la inclusión de una escalera de acceso para el mantenimiento y la comprobación del estado de las torres, así como la eliminación de los elementos impropios", según el consistorio.

"Con esta actuación se garantizará la estabilidad de aquellos elementos deteriorados en las torres que puedan suponer un riesgo, así como el mantenimiento y conservación del resto", ha detallado el Ayuntamiento.