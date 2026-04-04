El equipo de gobierno destaca que el Ayuntamiento duplica la inversión directa del Rialto en barrios

Archivo - La alcaldesa de València y presidenta del PP en la ciudad, María José Catalá (c), junto al portavoz de esta formación en el consistorio, Juan Carlos Caballero (i), y la primera teniente de alcalde y edil de Hacienda, María José Ferrer San Segund - PP - Archivo

VALÈNCIA, 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha reforzado "de forma significativa" su esfuerzo inversor en 2025, alcanzando los 201 millones de euros ejecutados en inversiones reales y transferencias de capital (capítulos 6 y 7 del presupuesto de gastos), frente a los 116,7 millones de 2022, último ejercicio completo del Govern del Rialto, el ejecutivo de València formado desde 2015 por Compromís y PSPV, y los 80,67 ejecutados por en 2021. Esto supone un incremento de más de 84 y 120,3 millones de euros, respectivamente, destinados a la mejora de la ciudad.

En un comunicado, la concejal de Hacienda y Presupuestos, María José Ferrer San Segundo, ha destacado que "este crecimiento no solo es cuantitativo, sino también cualitativo". En 2025, apuntado, "el 65 por ciento de la inversión municipal se destinó directamente a barrios y pedanías, frente a menos del 50% en 2022".

La titular del Área de Hacienda se ha hecho eco de los datos de inversión territorializada a cierre del ejercicio, de los que se desprende que el Ayuntamiento de València invirtió directamente en los barrios y pedanías de la ciudad un total de 130.431.885,47 euros.

Una cifra que, como ha destacado la también primera teniente de alcalde, duplica los 56.575.130,43 euros de inversión directamente territorializada en barrios y pedanías de la ciudad por el anterior equipo de gobierno a 31 de diciembre de 2022.

El aumento del volumen global, junto con la apuesta por la inversión territorializada --aquella que se traduce en actuaciones concretas y visibles en un ámbito territorial determinado de la ciudad--, ha permitido duplicar los recursos con impacto directo en los distritos. En términos absolutos, se ha pasado de 56,5 millones de euros en 2022 a 130,4 millones en 2025, reforzando el peso de este tipo de actuaciones dentro del presupuesto.

Ferrer San Segundo ha subrayado que este avance se traduce "en actuaciones reales en equipamientos, instalaciones deportivas, mercados y proyectos de urbanización en toda la ciudad". "Hoy el presupuesto municipal se transforma en mejoras reales en los barrios, con más inversión, mejor distribuida y con impacto directo en la vida de los vecinos", ha señalado.

El incremento de la inversión ha permitido no solo aumentar los recursos, sino también distribuirlos de forma "más equilibrada" en el conjunto de la ciudad. Distritos que en 2022 presentaban menores niveles de inversión --como Quatre Carreres, Pedanies del Sud, Benimàmet, Benimaclet, Benicalap o Extramurs-- alcanzan ahora cifras superiores incluso a las de las zonas que tradicionalmente concentraban mayor volumen inversor.

De este modo, la inversión pública no solo crece, sino que llega a más zonas de la ciudad y mejora el equilibrio en la distribución de los recursos entre distritos.

Este enfoque refuerza la presencia de la inversión en todo el término municipal y amplía su alcance en barrios y pedanías. "El objetivo es claro: que la inversión llegue a todos los barrios y se traduzca en mejoras concretas y visibles para los vecinos", ha concluido la concejal.