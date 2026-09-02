El equipo de gobierno de Villena acusa a Llorca de "mentir" y niega recortes en seguridad del MUVI

Lateral del MUVI acordonado por la Guardia Civil - EUROPA PRESS

ALICANTE, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal y portavoz en el Ayuntamiento de Villena, Javier Martínez, ha acusado este miércoles al 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de "mentir" cuando ha apuntado que el consistorio ha recortado "un 70 por ciento" de la partida de seguridad del MUVI donde la pasada semana robaron el Tesoro, ya que ha negado recortes, ha reprochado al jefe del Consell que no haya mirado la documentación que tiene la Conselleria de Cultura y le ha pedido que deje de "manipular".

"Es absolutamente falso", ha dicho sobre las acusaciones de Pérez Llorca y ha puntualizado que las inversiones en la seguridad no son lineales puesto que arrancan con una inversión inicial en tecnología de seguridad y se sigue con un gasto de mantenimiento.

Así ha salido al paso en un comunicado de las declaraciones del 'president' Pérez Llorca, que ha calificado de "rotunda mentira". El edil ha lamentado que en este caso se repitan "las mismas tácticas utilizadas en la dana: falsear y mostrar cero empatía con las víctimas".

"Lo que ha ocurrido responde a un principio básico que cualquier persona con dos dedos de frente, o hasta el 'president', debería entender: los sistemas se pagan al instalarlos y, una vez instalados, solo se tiene que pagar su mantenimiento diario", ha defendido.

Según el edil, "resulta ilógico pretender que el presupuesto de inversión se mantenga en los mismos niveles año tras año". "Las inversiones no son lineales ni repetitivas todos los ejercicios. Cuando compras e instalas la tecnología de seguridad del museo haces un desembolso inicial fuerte; al año siguiente no vuelves a comprar los mismos equipos, sino que mantienes la instalación a través del gasto corriente", ha explicado.

Para el edil, Llorca sabría todo esto "si se hubiera molestado lo más mínimo en mirar toda la documentación, que posee la Conselleria y para la que por cierto, no puso un solo euro", y ha exigido al 'president' "rigor, responsabilidad y el fin de la manipulación de datos públicos".

Al respecto, ha reiterado que la protección y vigilancia del patrimonio de Villena y del MUVI estaban "plenamente garantizadas con los estándares más altos, que fueron certificados por la Conselleria de Cultura de su gobierno autonómico".