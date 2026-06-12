Equipos directivos dimitidos piden trasladar a Ortí sus peticiones en una reunión que se emita por streaming

Decenas de personas durante una concentración, frente a Les Corts Valencianes. ARCHIVO. - Jorge Gil - Europa Press

VALÈNCIA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los equipos directivos que han presentado su dimisión en centros públicos valencianos, en el marco de la huelga en la enseñanza no universitaria que se ha desarrollado durante un mes e la Comunitat Valenciana, han registrado este viernes una solicitud formal dirigida a la consellera de Educación, Carmen Ortí, al secretario autonómico del ramo, Daniel McEvoy, a la Inspección Educativa y a las Direcciones Territoriales para mantener "una reunión institucional que permita exponer de primera mano los motivos que han conducido a esta situación".

La petición llega después de las declaraciones realizadas ayer por la consellera Ortí, quien, en la mesa de negociación con los sindicato, anunció reuniones con las direcciones territoriales para abordar las dimisiones presentadas lo próximo lunes.

Los equipos directivos consideran "positivo cualquier espacio de análisis y reflexión sobre esta realidad", pero entienden que "cualquier valoración quedará incompleta si no incorpora la voz de las personas que han adoptado esta decisión".

Por este motivo, se ha solicitado una reunión con presencia de los responsables de la administración educativa con el objetivo de "explicar directamente la realidad que viven los centros públicos, las dificultades que afrontan diariamente y las propuestas que consideran necesarias para la mejora del sistema educativo".

"MÁXIMA TRANSPARENCIA"

Así mismo, los equipos directivos han pedido que esta reunión pueda ser retransmitida en streaming para "garantizar la máxima transparencia y permitir que el resto de direcciones representadas puedan seguir el desarrollo en tiempo real".

"Si se va a hablar de nosotros, consideramos razonable y necesario que también se nos escuche", señalan los representantes de las direcciones dimitidas.

Los equipos directivos reiteran su "voluntad de diálogo y su disposición a participar en cualquier espacio de trabajo que contribuya a encontrar soluciones en los problemas que afectan la educación pública valenciana".