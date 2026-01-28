El Escalante propone un fin de semana de equilibrios y humor de la mano de la compañía de circo Eia - NATACHA ELMIR

VALÈNCIA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Escalante se prepara para un fin de semana "repleto de equilibrios y humor" de la mano de la compañía de circo Eia, que propone en Ribes Espai Cultural de València una experiencia de circo compartida donde niños, jóvenes y adultos crearán una performance junto con los artistas.

'La piedra de madera' es un lugar de encuentro dirigido por Francesca Lissia, Celso Pereira y José Luis Redondo con una atmósfera que utiliza el lenguaje del equilibrio, la confianza y el humor para crear un mágico relato acompañado por los paisajes musicales del compositor Frantziscu Medda 'Arrogalla'.

La propuesta, Premio del Jurado al Mejor Espectáculo de Calle en la Mostra Igualada 2025, invita al público a vivir la representación desde un punto de vista propio para descubrir que, cuando caminamos juntos, incluso las piedras pueden llegar a ser ligeras, explican los responsables del proyecto teatral de la Diputació de València en un comunicado.

'La piedra de madera' llegará a Ribes Espai Cultural del Parc Central de València este sábado 31 de enero a las 17:30 horas y el domingo 1 de febrero a las 11:30 h.

Los pases escolares serán los días 27, 28, 29, 30 de enero y el 2 de febrero. Las reservas escolares y las entradas para las funciones familiares se pueden adquirir a través de la web https://escalantecentreteatral.dival.es/ y en taquilla antes de cada representación.