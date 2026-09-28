El Escalante se sumerge en "el territorio de los recuerdos" con 'Memorias de trapo'

El Escalante se sumerge en el mundo de los recuerdos con 'Memorias de trapo' - AGUSTIEN PILARTE

VALÈNCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Escalante acerca esta semana al público escolar 'Memorias de trapo', una creación de la compañía LaMona Danza que combina baile, teatro de objetos y poesía visual para "adentrarse en el territorio de los recuerdos, las raíces y el bagaje emocional que acompaña a cada persona".

Dirigida por Paula Carmona, quien también forma parte del elenco junto a Elena Carretero, la pieza, que se subirá este 29 y 30 de septiembre al escenario del Centro Cultural Nau 3 Ribes, propone un viaje a través de los recuerdos de una joven con una particular montaña de vivencias.

Tejidos, prendas, y objetos se convierten en materia escénica para construir un refugio de magia y juego que, poco a poco, irá desvelando su mundo interior, detalla la Diputació de València en un comunicado.

En este recorrido, la protagonista está acompañada por su sombra, un personaje mágico que, desde la ternura y el juego, ilumina sus recuerdos y despierta las emociones que permanecen ligadas a ellos. La manipulación de objetos y el trabajo de iluminación adquieren un papel central en la propuesta, transformando las prendas de vestir en títeres y generando un universo escénico donde los materiales cotidianos cobran una nueva dimensión.

La función del 30 de septiembre se presenta como una versión expandida dirigida a público infantil con discapacidad, una propuesta desarrollada por LaMona Danza junto a la Asociación Internacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud (Assitej) y el Escalante.

El proceso parte de una reflexión sobre las diferentes maneras de percibir y vivir una experiencia escénica y busca explorar cómo generar un entorno teatral más accesible y acogedor para este público. La adaptación se encuentra actualmente en desarrollo y será durante las distintas fases de trabajo, especialmente en la residencia artística y técnica, cuando se podrán probar las diferentes propuestas y valorar su incorporación a la pieza.

Así, se ha trabajado en una adaptación sonora, revisando y readaptando la banda sonora original y explorando cómo adecuar determinados matices sonoros que puedan resultar sobreestimulantes, favoreciendo al mismo tiempo ambientes más relajados.

La accesibilidad se aborda, además, como una experiencia que comienza antes de que se apaguen las luces de la sala. El proceso contempla distintas formas de acompañamiento antes de la llegada al teatro, durante el acceso y la representación y también una vez finalizado el espectáculo.

La adaptación combina formación, reflexión artística, trabajo técnico y contacto con público específico. El objetivo es seguir aprendiendo durante el propio proceso de creación para ajustar la propuesta con el fin de que 'Memorias de trapo' se convierta en una experiencia escénica más accesible teniendo en cuenta diferentes necesidades y formas de vivir y percibir el teatro.

La diputada delegada de Teatros, Rocío Gil, ha destacado que este montaje "refuerza la apuesta del Escalante por una programación que explore nuevas formas de conectar las artes escénicas con el público infantil".

DANZA, JUEGO, OBJETOS E ILUMINACIÓN

En este sentido, ha apuntado que esta nueva propuesta, "a través de la danza, el juego, objetos e iluminación, explora la memoria y las emociones y, al mismo tiempo, avanza en la búsqueda de nuevas formas de hacer de la experiencia teatral un espacio más accesible para todos los públicos".

Este trabajo se desarrolla en el marco del Circuito Assitej, una iniciativa de ámbito estatal dedicada al impulso de las artes escénicas para niños y jóvenes promoviendo programación de calidad y trabajo en red.

El Escalante forma parte de la Red de Espacios del Circuito Assitej, integrada por teatros y entidades de referencia en el trabajo escénico dirigido a la infancia y la juventud. La red promueve la reflexión sobre las particularidades de programar para estos públicos y el desarrollo de prácticas que permitan generar modelos de trabajo y experiencias escénicas significativas en distintos territorios.