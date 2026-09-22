Los escoceses Deacon Blue actuarán en septiembre de 2027 en la Sala Auditorio Roig Arena

Deacon Blue - ROIG ARENA

VALÈNCIA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La banda escocesa Deacon Blue ofrecerá un concierto el 24 de septiembre de 2027 en la Sala Auditorio Roig Arena de València como parte de la gira que celebra el 40º aniversario de su álbum 'Raintown', publicado en 1987, según ha informado el recinto en un comunicado.

Con más de siete millones de discos vendidos, Deacon Blue ha construido su propio repertorio a lo largo de cuatro décadas. La formación ha situado 12 singles en el UK Top 40, mientras que trabajos como 'When The World Knows Your Name' y el recopilatorio 'Our Town' alcanzaron el número uno en Reino Unido.

La banda continúa ampliando su trayectoria con nuevos lanzamientos. Su trabajo más reciente, 'The Great Western Road', alcanzó el número tres de las listas británicas, "reafirmando la vigencia de Deacon Blue cuatro décadas después de su debut", ha indicado el auditorio. Las entradas para el concierto de Deacon Blue salen a la venta el viernes 25 de septiembre a las 10.00 horas en la web roigarena.com

Ricky Ross, vocalista y líder de Deacon Blue, ha explicado que, cuando hicieron su primer disco, ninguno "imaginaba que, cuarenta años después, seguiría habiendo público con ganas de escucharlo en directo. Recrear las canciones y la atmósfera de aquel álbum debut será una enorme alegría para nosotros".

El artista también ha adelantado que la primera parte del concierto constituirá un repaso completo a 'Raintown', mientras que la segunda del recital se enfocará en los grandes éxitos de la formación. "Nos emociona que sigáis ahí para formar parte de una nueva aventura", ha añadido.