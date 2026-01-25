La escuela de fútbol del menor fallecido en Sueca convoca para este lunes un minuto de silencio en su memoria

La escuela de fútbol del menor de 13 años fallecido en Sueca convoca para este lunes un minuto de silencio en su memoria. - ESCOLA DE FUTBOL CF PROMESES SUECA

VALÈNCIA, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La entidad deportiva Escola de Fútbol CF Promeses Sueca, a la que pertenecía el menor de 13 años fallecido este sábado en esta localidad valenciana presuntamente a manos del padre un amigo suyo, ha convocado para este lunes un minuto de silencio en su memoria y "como muestra de condolencias y apoyo a la familia" del pequeño.

Así lo ha indicado este club deportivo a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que precisa que el minuto de silencio tendrá lugar a las 18.15 horas de este lunes en el Estadio Antoni Puchades de Sueca.

La escuela de fútbol ha convocado a este acto a todos los jugadores, entrenadores, delegados y familiares de esta entidad y ha pedido que se acuda con el chándal del club.

Asimismo, a través de las redes sociales, la Escola de Futbol CF Promeses Sueca ha señalado que sus integrantes están "consternados por el triste suceso ocurrido". "No tenemos palabras para expresar nuestro profundo dolor. En estos momentos solo queremos estar al lado de su familia y trasladar nuestras condolencias por esta irreparable pérdida", ha indicado.