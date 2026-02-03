Espai LaGranja se afianza como laboratorio de experimentación con las Jornadas de Investigación Escénica - ESPAI LAGRANJA

VALÈNCIA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, el centro de recursos y mediación para la danza y las artes del movimiento del Institut Valencià de Cultura (IVC), reafirma su posición como laboratorio de creación contemporánea con el inicio de una nueva edición de las Jornadas de Investigación Escénica que se inaugura el miércoles 4 de febrero.

El encuentro presenta un ambicioso programa, organizado por la asociación profesional Comité Escèniques con la colaboración de La Mutant, que busca consolidar "un ecosistema de reflexión, experimentación y diálogo entre artistas y ciudadanía".

Tras el "éxito" de la edición de 2024, el centro redobla su apuesta por la investigación pura y la performance, convirtiéndose en un territorio de experimentación donde las nuevas tendencias encuentran su lugar, ha indicado la adminsitración autonómica en un comunicado.

Este inicio de actividades coincide, además, con la puesta en marcha de los Laboratorios de Investigación de Espai LaGranja-IVC, una herramienta clave para el acompañamiento de procesos creativos que no necesariamente buscan un producto final comercial, sino la expansión del lenguaje artístico.

UN LABORATORIO VIVO

Las jornadas proponen un formato innovador de divulgación a través de la práctica. El denominado Comité Investigador, formado por creadoras de diversas trayectorias como Sandra Gómez, rosanayaris, Cia. L'Abocador y Colectivo 114, trabajará para desgranar sus metodologías y, posteriormente, compartirlas con el público a través de talleres y encuentros.

Las artistas Aurora Garcia i Agud y Jor Camacho presentarán 'Perihode: transicions i migracions per a escletxar fronteres' en la Zona Grisa de La Mutant, el próximo 11 de febrero, aportando un marco conceptual que conecta la investigación escénica con el archivo y la memoria.

El calendario de las jornadas combina los procesos en residencia con momentos de apertura al pensamiento crítico. Durante las mañanas de las próximas dos semanas, el Comité Investigador habitará el espacio para repensar sus herramientas artísticas.

Además, el miércoles 4 de febrero, a las 18.00 horas, la coreógrafa e investigadora Ángela Verdugo presentará en Espai LaGranja 'Procesos creativos y tiempo contemporáneo. La yincana como imagen y método de expansión del tiempo', una sesión que hibrida el rigor teórico con la puesta en escena.

ESPAI LAGRANJA: PROCESOS QUE DESBORDAN EL ESCENARIO

Bajo las líneas estratégicas del Institut Valencià de Cultura, basadas en la investigación, creación y mediación, Espai LaGranja arranca también sus laboratorios de investigación con dos procesos creativos: 'Coreografías afectivas', de Julia Irango, que explora la relación entre la filosofía del afecto y el movimiento; y 'Softcore', de Bernat Maciá, una investigación que sitúa el placer y el bienestar emocional como motores contra las lógicas coercitivas en la danza.

"En Espai LaGranja tenemos el firme compromiso con el valor del proceso. Con el inicio de estas jornadas y los laboratorios, queremos activar nuevas maneras de habitar la expresión artística. Un espacio para el ensayo, el error y la experimentación, consolidando nuevas formas en la performance y la danza que fortalezcan nuestro tejido cultural desde la base", ha apuntado el coordinador del centro, Guillermo Arazo.

Con esta programación, Espai LaGranja se distancia del concepto tradicional de exhibición para centrarse en el valor del proceso y la práctica. El objetivo es diferenciar entre la "investigación para la creación" y la "investigación pura", dotando a los profesionales de herramientas metodológicas aplicables a la danza y la performance actual.