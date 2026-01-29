Espai LaGranja reivindica la danza tradicional como "motor comunitario" en un taller impartido por Pere Bodí

Espai LaGranja - GVA

VALÈNCIA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Espai LaGranja, centro de creación del Institut Valencià de Cultura (IVC), organiza el taller 'Tradició i ritual', una propuesta coordinada por el bailarín y coreógrafo Pere Bodí de Hort-Art, como parte de su compromiso con la mediación y la investigación del movimiento. La propuesta subraya "la importancia de lo comunitario, devolviendo al cuerpo el papel de transmisor de identidad y espacio de encuentro ciudadano".

La sesión, que tendrá lugar este sábado 31 de enero de 10.30 a 12.00 horas, se centra en "la reactivación de las danzas populares como un dispositivo de cohesión social y preservación de la memoria colectiva", según ha informado al Generalitat en un comunicado.

El taller propone una inmersión técnica y lúdica en los códigos de la danza tradicional valenciana y parte de las estructuras rítmicas de la danza y la jota. Bodí desglosa la complejidad del folclore para hacerlo accesible y "transforma pasos históricos en dispositivos coreográficos contemporáneos".

Asimismo, la actividad no solo busca la ejecución física, sino "la comprensión de la ritualidad inherente" a estos bailes. Al situar el foco en las danzas colectivas guiadas, la propuesta subraya la importancia del "motor comunitario, devolviendo al cuerpo el papel de transmisor de identidad y espacio de encuentro ciudadano".

El coordinador del Centro Valencià de Cultura, Guillermo Arazo, ha señalado que en Espai LaGranja "la recuperación de las danzas populares no es como un ejercicio de nostalgia, sino como una herramienta técnica de presente, un modo de devolver al cuerpo contemporáneo esa ritualidad compartida que a menudo se pierde en la individualidad moderna".

"Para nosotros, lo comunitario es el eje vertebrador de esta propuesta. LaGranja como un espacio de plaza pública, donde el movimiento sirve para generar identidad, pertenencia y una memoria viva que se transmite de cuerpo a cuerpo", ha concluido.

PERE BODÍ: RAÍZ Y VANGUARDIA

Natural de Faura, Pere Bodí ha desarrollado una trayectoria internacional que conecta la tradición de la Vall de Segó con la vanguardia europea. Su formación, que abarca desde el Ballet de la Generalitat hasta compañías internacionales como Van Huyhn (Londres) o Neo Ballet, "le permite abordar el folclore desde una óptica técnica rigurosa pero despojada de artificios".

Desde 2014, Bodí colidera junto a Alex Guerra la plataforma Hort-Art, un "referente" en la creación periférica y la investigación artística desde su centro de residencias en Faura. Su labor actual se centra en esa "necesidad de conexión con las raíces históricas", entendiendo el baile tradicional no como una pieza de museo, sino como un organismo "vivo y necesario".