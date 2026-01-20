España, Italia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido, países de origen de los turistas de València en 2025

Archivo - Turistas, CACSA - GVA - Archivo

VALÈNCIA, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Visit València estima que la ciudad cerrará el año en el entorno de los 6 millones de pernoctaciones, con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) disponibles hasta noviembre, y España, Italia, Países Bajos, Alemania y Reino Unido son los principales países de origen.

De este modo, el volumen de la demanda será similar al del año anterior debido sobre todo al "complejo" primer cuatrimestre del año por el efecto de la dana, especialmente en los mercados internacionales.

Así, en el período enero-noviembre las pernoctaciones nacionales han crecido un 5,1% (alcanzan 1.853.296 pernoctaciones y suponen el 33% del total), mientras que las internacionales bajan un -5,2% (generan 3.699.231 pernoctaciones y son el 67% del total). A falta de los datos de diciembre, EEUU supone ya cerca de un 5% de la demanda total de pernoctaciones.

España (1.853.296 personas), Italia (579.970), Países Bajos (443.279), Alemania (319.503), el Reino Unido (316.342), Estados Unidos (264.362) o Francia (249.167) son, por este orden, los países de origen de las personas visitantes que pernoctaron en la ciudad de València desde enero a noviembre del año 2025. Les siguen, también por orden, Bélgica, Suiza, Irlanda, Polonia, Portugal o Austria.

Destaca el incremento de las personas que nos visitan desde los Estados Unidos, que ya es el sexto país que más visitantes aporta, por delante incluso de Francia, un país con unas relaciones muy consolidadas con la ciudad de València.

FITUR

València ultima los preparativos para la participación en FITUR 2026. El estand 7B01 del pabellón 7 será el lugar elegido por el Ayuntamiento y la Fundación Visit València para presentar a prensa, agentes y público todas las novedades para el año próximo. A través de la imagen de campaña 'València. Mejor esta vida', la ciudad se mostrará como un destino urbano "imprescindible" en el Mediterráneo, "sostenible y con nuevos atractivos culturales, deportivos y gastronómicos, que se suman a una oferta ya consolidada muy potente y atractiva".

Además, València se está posicionando a nivel internacional como destino cultural y dará visibilidad al tercer año jubilar del Santo Cáliz, a la rehabilitación de la Basílica de los Santos Juanes, el Roig Arena y los nuevos proyectos culturales como el Museo Sorolla o l'Espai Valdés, entre otros. En la agenda deportiva, la Fundación Visit València presentará los Gay Games, que tendrán lugar en junio.

La gastronomía y el posicionamiento de la ciudad como epicentro de la Despensa del Mediterráneo también tendrán un espacio en el puesto y en la plaza central, con una presentación del World Paella Day en la que se analizará su crecimiento a lo largo de los últimos años, así como las expectativas de futuro y nuevas pruebas clasificatorias.

La concejala de Turismo, Innovación e inversiones, Paula Llobet, ha recalcado "la importancia" de Fitur como foro para dar a conocer los atractivos de la ciudad de València y ha afirmado que "las presentaciones y presencia de la oferta de la ciudad en el puesto se completan con una intensa agenda profesional que incluirá cerca de 70 reuniones con directores de oficinas españolas de turismo, agentes de viaje, turoperadores y medios de comunicación especializados.

"Encuentros clave para reforzar la proyección internacional de València, posicionarla como un destino urbano comprometido con la sostenibilidad y generar nuevas oportunidades de colaboración", ha destacado y ha recalcado: "Queremos contar de primera mano cómo València está liderando un modelo turístico más responsable, innovador y alineado con los valores que hoy buscan los viajeros".

Del mismo modo, ha subrayado la importancia del contacto directo con los prescriptores del sector "para continuar atrayendo un turismo de calidad y transmitiendo correctamente la identidad y autenticidad de la ciudad".

PREMIO FITURNEXT

La Fundación Visit València recibirá el premio Reto 2026 de la mano de FITURNext. Este galardón premia iniciativas que contribuyen a una gestión sostenible y responsable del agua y el entorno rural. Este reconocimiento sitúa València como destino referente en sostenibilidad turística, refuerza el posicionamiento a nivel nacional e internacional y el compromiso con un modelo de turismo alineado con los grandes retos ambientales y sociales.

Además, el premio permitirá a la Fundación Visit València formar parte del programa oficial de contenidos de FITUR, integrarse en la red de casos de éxito del Observatorio FITURNext y dar mayor visibilidad internacional al proyecto.

València también presentará el miércoles, 21 de enero, el proyecto Zentropy MICE, una iniciativa pionera a Europa que plantea una nueva manera de entender el turismo de congresos desde la sostenibilidad. Basado en el concepto de entropía urbana, el proyecto propone que los impactos generados por los acontecimientos MICE no solo se minimicen, sino que se integren en el ecosistema de la ciudad para generar beneficios reales y tangibles para València y sus residentes. La iniciativa, cofinanciada por la Unión Europea a través de la European Urban Initiative, convierte los eventos en agentes de cambio capaces de dejar legado económico, social y ambiental en el destino.