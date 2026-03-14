Espartero-Ramón y Cajal, Ninot Indultat infantil de las Fallas 2026 y se salvará de las llamas de la Cremà

Ninot Indultat 2026 - JCF

VALÈNCIA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

La comisión Espartero-Gran Via Ramón y Cajal ha conseguido el Ninot Indultat infantil de las Fallas de 2026 y, de esta forma, se salvará de las llamas de la 'Cremà' al pasar a formar parte de la colección del Museu Faller de València.

La escena del artista Zvonimir Ostoic (Zeta), con diseño de de Ramón Pla, ha sido la indultada por los visitantes de la Exposició del Ninot 2026, según se ha dado a conocer en la lectura del veredicto en la tarde de este sábado, tras la clausura de la muestra, en el Museu de les Ciències.

Antes de la recogida de los ninots infantiles por parte de las comisiones falleras, el presidente de la Junta Central Fallera, Santiago Ballester, en un acto que ha sido presidido por la fallera mayor infantil de València, Marta Mercader, y su corte de honor, ha hecho público el ninot más votado de la Exposició del Ninot 2026.

((Seguirá ampliación))