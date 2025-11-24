Un espectáculo de luz y música da la bienvenida al belén gigante de la plaza del Ayuntamiento

Inauguración del belén gigante de la plaza del Ayuntamiento de Alicante el domingo 23 de noviembre de 2025 - AYUNTAMIENTO DE ALICANTE

ALICANTE, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un espectáculo de luz y música ha vuelto a dar la bienvenida este domingo por la tarde al belén gigante de la ciudad de Alicante, que figura en el Libro Guinness de los Récords desde 2020 y está instalado en la plaza del Ayuntamiento.

Durante el acto, el alcalde Luis Barcala ha explicado que "representa una escena de luz y esperanza, que simboliza la Navidad". También ha expresado su "orgullo" por "la monumental manera" que tienen los alicantinos de "celebrar el nacimiento de Jesús".

Barcala, acompañado por la concejala de Fiestas, Cristina Cutanda, e integrantes de la corporación municipal, ante una plaza abarrotada, ha puesto en valor "la impagable promoción exterior de esta iniciativa que convierte a Alicante en un referente mundial de estas celebraciones", según ha explicado el consistorio en un comunicado.

La Compañía Lírica Alicantina, dirigida por Christian Lindsey, ha interpretado fragmentos de la ópera 'Marina', original de Emilio Arrieta, y ha continuado con la fantasía musical 'El reno mágico', obra de Ferrer Ferrán, antes de que se escuchara la composición 'Santa Claus", interpretada por los integrantes de la Asociación Musical de la Sociedad Cultural Deportiva Carolinas, dirigida por Jaume Pascual Sirera, y la voz de la cantautora alicantina Inés Domínguez. Ha finalizado con la interpretación conjunta del 'Hallelujah', del cantautor Leonard Cohen, y del Himno de Alicante, de Juan Latorre.

La figura de San José mide 17 metros, la de la Virgen María diez el Niño Jesús 3,25. En cuanto a los Reyes Magos, Melchor tiene once metros de alto, Gaspar 15,6 y Baltasar 16. Todas estas figuras son originales del artista de hogueras José María García, Pachi.