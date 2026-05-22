Esquerra Unida este sábado en Patraix "el camino hacia una alternativa para 2027", a un año de elecciones

Archivo - Bernabé Aldeguer, coordinador de EU València - EUPV - Archivo

VALÈNCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

Esquerra Unida València celebrará este sábado, a las 11 horas, un punto de reparto informativo y un encuentro con el vecindario en la Plaça de Jesús, en el entorno del mercadillo de Jesús-Patraix.

Forma parte del trabajo político y organizativo que desarrolla en los barrios para trasladar sus propuestas, escuchar las preocupaciones de los vecinos y "fortalecer una presencia útil, cercana y a pie de calle", con el objetivo de iniciar "el camino hacia una alternativa municipal para 2027".

El acto tendrá simbolismo al celebrarse a un año de las elecciones municipales. Para EU, este horizonte debe servir para abrir un tiempo de escucha, elaboración colectiva y construcción programática desde los barrios, poniendo en el centro las condiciones materiales de vida de la mayoría social: el acceso a una vivienda digna, la protección de los servicios públicos, la convivencia vecinal, la movilidad cotidiana y la defensa de la paz frente a la lógica de la guerra.

Durante el reparto, la organización difundirá materiales informativos centrados en dos ejes fundamentales: el no a la guerra y el derecho a techo. Ambas cuestiones, según Esquerra Unida, forman parte de una misma mirada política: defender la vida frente a la violencia, la precariedad y la especulación.

"La política municipal debe responder siempre a una pregunta sencilla: ¿a quién beneficia? Si no mejora la vida del vecindario, si no protege la vivienda, los cuidados, los servicios públicos y la paz, no está al servicio de la mayoría social", manifiesta el coordinador de EU València, Bernabé Aldeguer.

La formación enmarca este acto dentro de una línea de trabajo sostenida en barrios de València con vistas a construir una propuesta municipal "reconocible, coherente y pegada a la vida cotidiana". A un año de los comicios, Esquerra Unida apuesta por una política basada en tres compromisos: programa, organización y presencia en la calle.