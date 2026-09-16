Estabilizado el incendio forestal de Tuéjar

Un helicóptero trabaja en las labores de extinción del incendio forestal, a 16 de septiembre de 2026, en Tuéjar, Valencia, Comunidad Valenciana (España).- Rober Solsona - Europa Press

VALÈNCIA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El incendio forestal de Tuéjar se ha dado por estabilizado minutos antes de las 20.00 horas de este miércoles, por lo que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat finaliza la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana y desescala a situación 1.

Así lo ha avanzado conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, tras mantener una reunión de seguimiento del incendio forestal, en el Puesto de Mando Avanzado (PMA) habilitado en la zona. El fuego afecta, según una estimación provisional, a unas 835 hectáreas y a un perímetro de 20 kilómetros.

Los agentes del Seprona de la Guardia Civil, junto con el grupo de investigaciones de la Generalitat, descartan que factores naturales hayan provocado el incendio forestal de Tuéjar. "Por lo tanto, podríamos afirmar que sí es el factor humano", indicaba anteriormente la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, a preguntas de los periodistas.

El titular de Emergencias ha señalado que se han cumplido las condiciones climatológicas que preveía tormentas en un periodo de tiempo "muy corto": "Eso da unas garantías de que actualmente el incendio se pueda dar por estabilizado y, por tanto, se ha bajado también a la situación 1 de emergencias y se van a redimensionar todos los medios de los dispositivos que están interviniendo en la extinción de la emergencia".

Dicho esto, ha celebrado la "buena noticia" y ha informado de que las personas evacuadas serán reubicadas en sus domicilios "cuando sea posible", si bien ha recalcado que, "en principio, la idea es que ya todos pasen esta noche en casa porque la evolución ha sido muy favorable". Valderrama ha subrayado que "todo apunta a que ha sido un incendio intencionado o que haya habido una negligencia humana".

Al pasar a la situación 1 de emergencias, ha dicho, se desmoviliza la Unidad Militar de Emergencias (UME), "pero siempre hay una colaboración clara y una coordinación entre el Gobierno de España, la Generalitat Valenciana y la Unidad Militar de Emergencias, dispuesta a que si fuera necesario reclamar algún servicio, estarían dispuestos".

Asimismo, se mantienen unidades de Bomberos Forestales, así como de los Consorcios Provinciales "para estar atentos por si esta noche pudiera ocurrir algo". "Pero las situaciones meteorológicas son muy favorables. No se ha producido ese viento tan intenso y errático que podía producirse, que tampoco se produjo al mediodía, con lo cual es positivo para declararlo estabilizado", ha zanjado.

LLUVIAS

También, ha hecho hincapié en el episodio de lluvias y tormentas que está sufriendo la Comunitat Valenciana durante esta jornada. "Hemos diseñado un dispositivo especial también de bomberos forestales en la zona cero de la dana por si es necesario prestar un servicio en la zona", ha comentado, para recordar a los ciudadanos que hay que seguir "en todo momento" las recomendaciones de los canales oficiales.