Estabilizados un incendio forestal en Enguera y otro de vegetación en Chiva

Trabajos de extinción en el incendio de Enguera - CONSORCIO PROVINCIAL DE BOMBEROS

VALÈNCIA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de extinción han estabilizado dos incendios declarados este domingo en los términos municipales de Enguera y Chiva (Valencia), el primero forestal y el segundo de vegetación, según ha informado el 112CV y el Consorcio Provincial de Bomberos.

En el caso de Chiva, declarado en la zona de la urbanización Las Pedrizas, el Centro de Coordinación de Emergencias ha recibido sobre las 15.30 aviso de un incendio de vegetación. Hasta el lugar se ha movilizado dos unidades de bomberos forestales con una autobomba; una dotación del Consorcio; una unidad de vigilancia; un medio aérea y una patrulla de Policía de la Generalitat. A las 16:24 horas se ha dado por estabilizado.

En Enguera, declarado alrededor de la misma hora, se han tres medios aéreos, tres bomberos forestales de la Generalitat con tres autobombas, una unidad de vigilancia, una dotación del Consorcio y un agente medioambiental. A las 16.33, el fuego se ha dado por estabilizado.