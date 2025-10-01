Estrellas de Buena Vista revivirá en el Roig Arena la "época dorada" de la música cubana - REMITIDA ROIG ARENA

VALÈNCIA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los ritmos cubanos sonarán en el Auditorio Roig Arena de València el próximo 4 de enero de 2026 de la mano de Estrellas de Buena Vista y Más.

En el marco de su gira mundial, el grupo revivirá la "época dorada" de la música cubana interpretarando los temas de su más reciente álbum 'Live in Havana'.

En 2021 nació Estrellas de Buena Vista y Más, un proyecto que surge con la misión de preservar el patrimonio del Buena Vista Social Club. Bajo la dirección musical de Pancho Amat, el nuevo grupo está conformado por miembros de la formación original, así como por nuevas generaciones de músicos que aspiran a llevar sus raíces cubanas por todo el mundo.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web www.roigarena.com